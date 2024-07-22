拜登退選成真！民主黨免於「全黨保一人」 共和黨人批乾脆辭職
美國總統拜登（Joe Biden）競選連任以來，受到高齡、健康狀況不穩定、辯論表現不佳、重要金主表態不支持等重重壓力下，民主黨內早掀起「換登」逼宮聲浪，如今81歲的拜登於台灣時間22日凌晨宣布放棄角逐白宮，美國政壇也紛紛對此進行回應，有人樂見拜登終於退選，也有人開始將矛頭轉往可能繼任參選的副總統賀錦麗（Kamala Harris）。
國際中心楊智傑／綜合報導
現年81歲的拜登踏入政壇長達55年，但在今年首場大選電視辯論時表現極為慘烈，掀起黨內一股「換登」聲浪，直到黨內大佬、重要金主也開始隱晦表態要求其退出選戰後，確診在家休養的拜登才正式於美東時間21日（台灣時間22日凌晨）發佈消息宣布退出2024總統大選，明年1月卸任，將不再角逐連任，這也是數十年來第一次美國總統退出連任競選。
對此，美國前總統、共和黨總統候選人川普先開第一槍，告訴《CNN》他認為拜登是「美國史上最差勁的一任總統」，共和黨競選部門主席、參議員史蒂夫戴恩斯（Steve Daines）、眾議院議長強生（Mike Johnson）呼籲總統拜登辭職。
民主黨方面，科羅拉多州州長波利斯（Jared Polis）感謝拜登數十年的服務；曾競選2020年總統的交通部長布蒂吉格（Pete Buttigieg）稱讚拜登總統是「美國歷史上最好、最有影響力的總統之一」；參議院民主黨黨鞭德賓（Dick Durbin）稱讚拜登「將國家置於優先順位」；參議院多數黨領袖舒默也讚揚拜登「將他的政黨和我們的未來放在第一位」。
民主黨全國委員會主席哈里遜（Jaime Harrison）表示，他對拜登退出競選的決定感到「情緒激動」；夏威夷民主黨參議員（Mazie Hirono）則表態支持副總統賀錦麗作為拜登的繼任者。