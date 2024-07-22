拜登退選賀錦麗能當上「美國第一女總統」？盤點其副總統任期表現

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消息人士稱，「拜登總統做出了正確的決定，大筆的競選資金再度湧入，其無私行為將拯救民主黨的選情。」
同時，部分黨內有力人士也陸續宣布支持賀錦麗參選，除了總統拜登以外，前總統比爾·柯林頓和前國務卿希拉蕊·柯林頓也發表了聯合聲明，稱很榮幸能與拜登一起支持賀錦麗，將盡一切努力支持她。
有望成為美國第一位女總統？盤點賀錦麗副總統任期重要經歷
賀錦麗自2021年起一直擔任美國副總統，她是美國史上第一位女性副總統，也是首位亞非裔女性副總統，曾擔任加州首位非裔檢察長，也是第一個獲選進入參議院的南亞裔女性參議員。
若今年賀錦麗成功勝出，那麼她也將繼續創下歷史，成為美國史上第一位亞非裔印度裔女性總統。
賀錦麗自1990年起擔任檢察官職務，她在2003年擔任舊金山地區檢察長，是加州第一個當選地區檢察官的黑人女性，2010年更勝任加州檢察總長；直到2016年競選參議員成功，成為美國史上第二位黑人女性聯邦參議員；而2020年的弗洛伊德案發生後，賀錦麗為種族正義、消弭歧視努力的身影也使其在民主黨內愈來愈有聲望。
2021年1月20日
賀錦麗宣誓就任美國副總統。
2021年5月28日
賀錦麗在美國海軍學院向應屆畢業生發表畢業典禮演講，她是第一個在該校發表畢業典禮演講的女性。
2021年11月19日
拜登在接受常規大腸鏡檢查麻醉期間，將權力暫時移交給賀錦麗，使其成為第一個擁有總統權力的女性。
2022年4月26日
白宮宣布賀錦麗確診新冠肺炎，儘管沒有表現出任何症狀，但她仍在副總統官邸進行隔離與維持工作。
2023年5月27日
賀錦麗成為第一位在紐約西點軍校畢業典禮上發表畢業典禮致詞的女性。
2024年3月14日
賀錦麗參訪明尼蘇達州的一家計劃生育診所，這被認為是美國首位總統/副總統於任職期間拜訪提供墮胎服務的診所。
作為拜登副手，賀錦麗在最高法院推翻羅訴韋德案（Roe v Wade）後，她與美國至少18州的立法者見面會談，討論墮胎權這個極具爭議的問題，儼然成為拜登政府保護生殖權利運動的最佳代言人。
然而賀錦麗也曾被拜登任命解決美墨邊境危機，卻因拖延許久才訪問邊境引發兩黨議員強烈不滿，這也被共和黨用作攻擊她的把柄，就連拜登也在執政初期傳出對她並未相當信任的傳聞。
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