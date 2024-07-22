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拜登非首例！美國多位總統曾棄連任　詹森因越戰、黨分裂黯然下台

▲第36任美國總統詹森，也是美國近代史上，放棄連任總統的例子之一。（圖／美聯社／達志影像）
▲第36任美國總統詹森，也是美國近代史上，放棄連任總統的例子之一。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

美國總統拜登（Joe Biden），在一片呼籲「換登」的聲浪中，終於在台灣時間22日凌晨宣布，放棄競選連任，同時欽點現任副總統賀錦麗（Kamala Harris）接棒，代表民主黨繼續角逐白宮寶座。儘管拜登退選一事令人震撼，但他並非美國史上第一位放棄競選連任的總統，近代最知名的例子便是第36任美國總統詹森（Lyndon B. Johnson）。

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臨危受命、因甘迺迪遇刺「轉正」

詹森的美國總統任期是1963年至1969年，在那之前，他是美國第35任總統約翰甘迺迪（John F. Kennedy）的副總統。

1963年11月22日，甘迺迪不幸遇刺身亡，詹森臨危受命，接任美國總統一職，並於1964年總統選舉中，擊敗共和黨候選人兼亞利桑那州參議員戈德華特（Barry Morris Goldwater），贏得連任。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲詹森與甘迺迪合影。（圖／美聯社／達志影像）
「內憂外患」下的總統

雖然詹森在上任初期還算受民眾歡迎，但接棒總統後的幾年，美國國內接連發生多起社會動盪事件，比如甘迺迪時期的《反歧視人權法案》相關立法，詹森在上任後接手積極立法，可歧視在美國仍無處不在，最終於1965年春天，衝突在阿拉巴馬州引爆，並演變成全美範圍的抗議，成為日後美國近代史上著名的「血腥星期日」，也是自南北戰爭以來、國家最大的分裂危機，

此外，美國在越南戰爭中的參與程度升級，對於戰事的不滿情緒，導致大規模反戰運動在美國大學校園及海外地區爆發，讓詹森的支持率逐漸下跌。

1968年，美國深陷越戰與民權運動風暴，民主黨內部四分五裂，反戰派系對詹森進行批判，詹森在黨內遭逢嚴峻挑戰。

最後，詹森在新罕布夏州民主黨總統初選中慘敗，宣布放棄競選連任，推舉副手韓福瑞（Hubert Humphrey）上陣，但仍然輸給共和黨候選人尼克森（Richard Nixon），統治美國總統政治長達36年的「新政聯盟」就此解體。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲1966年，賓州的一場學生抗議活動，示威者高舉反越戰標語。（圖／美聯社／達志影像）
黯然離世

1969年1月，詹森卸任美國總統，返回位於德州的牧場度過餘生，此時的他，身體健康已亮起紅燈。

4年後的1973年1月22日，詹森因心肌梗塞逝世，享壽64歲。

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