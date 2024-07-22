拜登非首例！美國多位總統曾棄連任　詹森因越戰、黨分裂黯然下台

我是廣告 請繼續往下閱讀
詹森的美國總統任期是1963年至1969年，在那之前，他是美國第35任總統約翰甘迺迪（John F. Kennedy）的副總統。
1963年11月22日，甘迺迪不幸遇刺身亡，詹森臨危受命，接任美國總統一職，並於1964年總統選舉中，擊敗共和黨候選人兼亞利桑那州參議員戈德華特（Barry Morris Goldwater），贏得連任。
「內憂外患」下的總統
雖然詹森在上任初期還算受民眾歡迎，但接棒總統後的幾年，美國國內接連發生多起社會動盪事件，比如甘迺迪時期的《反歧視人權法案》相關立法，詹森在上任後接手積極立法，可歧視在美國仍無處不在，最終於1965年春天，衝突在阿拉巴馬州引爆，並演變成全美範圍的抗議，成為日後美國近代史上著名的「血腥星期日」，也是自南北戰爭以來、國家最大的分裂危機，
此外，美國在越南戰爭中的參與程度升級，對於戰事的不滿情緒，導致大規模反戰運動在美國大學校園及海外地區爆發，讓詹森的支持率逐漸下跌。
1968年，美國深陷越戰與民權運動風暴，民主黨內部四分五裂，反戰派系對詹森進行批判，詹森在黨內遭逢嚴峻挑戰。
最後，詹森在新罕布夏州民主黨總統初選中慘敗，宣布放棄競選連任，推舉副手韓福瑞（Hubert Humphrey）上陣，但仍然輸給共和黨候選人尼克森（Richard Nixon），統治美國總統政治長達36年的「新政聯盟」就此解體。
黯然離世
1969年1月，詹森卸任美國總統，返回位於德州的牧場度過餘生，此時的他，身體健康已亮起紅燈。
4年後的1973年1月22日，詹森因心肌梗塞逝世，享壽64歲。
更多「拜登宣布退選」相關新聞。