涮乃葉、肉多多對手大復活了！499元水準大師級　老饕吃過全改觀

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貼文一出，不少老饕紛紛回應「千葉火鍋厲害的是每一家分店菜色還都不同，499這個規格真的很強」、「前幾天也去吃桃園的分店，也是非常的驚艷，499元CP值完勝市面所有火鍋吃到飽耶」、「低價又享受高CP值的感受，千葉火鍋當之無愧」、「平價又好吃自助吧，選項真的很多吃不完。」
千葉火鍋聲量大回歸！19年歷史「升級找回饕客」
事實上，這間「千葉火鍋」是從2005年從雲林發跡，在台灣已經有19年的歷史，相信7年級、8年級生對這家店一定不陌生，記者依稀記得10幾年前，當時候最便宜有不到300元就能吃到飽的方案，但即便現在物價高漲，千葉火鍋仍以499元的價格，讓老饕覺得CP值非常的高。
過去千葉火鍋因為受到許多火鍋品牌、buffet品牌陸續開立，導致千葉火鍋遇到經營的撞牆期，客人也被吸走不少，全台本來多間分店，突然一夕之間關掉不少。熬過經營困難，千葉火鍋後來還開設「新千葉火鍋」、「享千葉火鍋」，也將原本基礎版的千葉火鍋門市都升級成「尊爵館」，食材跟服務都更上一層樓，讓饕客回鍋重新愛上。
贏過涮乃葉、肉多多同競品！旗下「新千葉火鍋」試吃真實心得
而《NOWnews》記者7月中也跟友人到跟千葉火鍋同集團的「新千葉火鍋」西門店用餐，店內的自助吧相當豐富，不管是雞蛋、肉類、火鍋料以及海鮮通通都有。buffet區除了許多炸物、熟食熱炒、包子燒賣等，甜點飲料區也是種類超多可以選擇，甚至有10款以上的冰品可以吃，水果也搭到當季盛產的芒果，整體來說一人549元的花費，實在非常值得二訪。
如果跟同價位的競爭品牌相比的話，記者個人評分是「千葉火鍋」>「涮乃葉」>「肉多多」，自助吧部分千葉火鍋以火鍋料種類大獲全勝，加上熟食區的buffet加成、甜點區跟飲料選擇，整體來說不論是千葉火鍋尊爵館還是新千葉火鍋，CP值一定是三間最高。只能說，千葉火鍋一路走來也不是完全順風順水，近幾年聲量再度重返神壇，也讓火鍋市場多了幾分競爭！
🟡千葉火鍋尊爵館
📍分店：淡水店、中原店、五股店、林口店、中華店、大興店、南崁店、中壢店、竹北店、新竹店、埔里店、嘉義店、台東店
📍午餐用餐時段11:00-16:30
費用：平日成人499元/兒童298元；假日成人559元/兒童298元
📍晚餐用餐時段16:30-23:00
費用：平日成人499元/兒童298元；假日成人559元/兒童298元
根據官網說明，每家千葉火鍋分店的價格有些不同，隨著地區價格有30元左右的差距；而符合兒童條件則為6至10歲或115公分至139公分；幼兒價則是2至5歲以及65公分至114公分，酌收100元清潔費；75歲以上則有敬老價可打75折，都必須出示相關證件佐證。而上述價格都必須加10%服務費。