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涮乃葉、肉多多對手大復活了！499元水準大師級　老饕吃過全改觀

▲過去全台超夯的「千葉火鍋」再度復活，不僅討論度超高，用餐時段人潮更是絡繹不絕，讓不少人大讚平價火鍋霸主回來了！（圖/Google評價）
▲過去全台超夯的「千葉火鍋」再度復活，不僅討論度超高，用餐時段人潮更是絡繹不絕，讓不少人大讚平價火鍋霸主回來了！（圖/Google評價）

記者張嘉哲/綜合報導

台灣人非常愛吃火鍋，即便在炎熱的天氣，用餐時段火鍋店仍然是高朋滿座，而說到平價火鍋吃到飽，大家一定都會想到「涮乃葉」或者是「肉多多」知名連鎖品牌，不過最近有網友發現，過去全台超夯的「千葉火鍋」再度復活，不僅討論度超高，用餐時段人潮更是絡繹不絕，讓不少人大讚：「不到500元的價格有這種菜色真的是大師級。」

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網友在臉書社團「大胃王吃到飽buffet美食優惠情報」貼文指出「算一算至少有快10年沒有去吃千葉火鍋，印象中店家倒掉不少，結果前天去吃整個改觀....在現在物價通膨的時代，千葉火鍋499元吃到飽，而且有buffet有無限火鍋自助吧，冰品甜點飲料隨便你吃喝，甚至還有升級鐵板現炒區，這價位有這個CP值是真的有點離譜了！只能說，平價火鍋吃到飽霸主回來了！」

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▲十幾年前曾經是平價火鍋吃到飽的「千葉火鍋」，近幾年聲量再度重回神壇！高CP值讓老饕重回懷抱。（圖/Google評價）
貼文一出，不少老饕紛紛回應「千葉火鍋厲害的是每一家分店菜色還都不同，499這個規格真的很強」、「前幾天也去吃桃園的分店，也是非常的驚艷，499元CP值完勝市面所有火鍋吃到飽耶」、「低價又享受高CP值的感受，千葉火鍋當之無愧」、「平價又好吃自助吧，選項真的很多吃不完。」

千葉火鍋聲量大回歸！19年歷史「升級找回饕客」

事實上，這間「千葉火鍋」是從2005年從雲林發跡，在台灣已經有19年的歷史，相信7年級、8年級生對這家店一定不陌生，記者依稀記得10幾年前，當時候最便宜有不到300元就能吃到飽的方案，但即便現在物價高漲，千葉火鍋仍以499元的價格，讓老饕覺得CP值非常的高。

過去千葉火鍋因為受到許多火鍋品牌、buffet品牌陸續開立，導致千葉火鍋遇到經營的撞牆期，客人也被吸走不少，全台本來多間分店，突然一夕之間關掉不少。熬過經營困難，千葉火鍋後來還開設「新千葉火鍋」、「享千葉火鍋」，也將原本基礎版的千葉火鍋門市都升級成「尊爵館」，食材跟服務都更上一層樓，讓饕客回鍋重新愛上。

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▲千葉火鍋不僅可以吃火鍋，也有提供熟食buffet給客人享用，被老饕大讚「平價火鍋吃到飽霸主」復活了！（圖/Google評價）
贏過涮乃葉、肉多多同競品！旗下「新千葉火鍋」試吃真實心得

而《NOWnews》記者7月中也跟友人到跟千葉火鍋同集團的「新千葉火鍋」西門店用餐，店內的自助吧相當豐富，不管是雞蛋、肉類、火鍋料以及海鮮通通都有。buffet區除了許多炸物、熟食熱炒、包子燒賣等，甜點飲料區也是種類超多可以選擇，甚至有10款以上的冰品可以吃，水果也搭到當季盛產的芒果，整體來說一人549元的花費，實在非常值得二訪。

如果跟同價位的競爭品牌相比的話，記者個人評分是「千葉火鍋」>「涮乃葉」>「肉多多」，自助吧部分千葉火鍋以火鍋料種類大獲全勝，加上熟食區的buffet加成、甜點區跟飲料選擇，整體來說不論是千葉火鍋尊爵館還是新千葉火鍋，CP值一定是三間最高。只能說，千葉火鍋一路走來也不是完全順風順水，近幾年聲量再度重返神壇，也讓火鍋市場多了幾分競爭！

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▲千葉火鍋提供甜點區非常豐富，另外也有水果、熟食buffet以及火鍋自助吧，菜色非常豐富只要499元就能吃到飽！（圖/Google評價）
🟡千葉火鍋尊爵館
📍分店：淡水店、中原店、五股店、林口店、中華店、大興店、南崁店、中壢店、竹北店、新竹店、埔里店、嘉義店、台東店

📍午餐用餐時段11:00-16:30
費用：平日成人499元/兒童298元；假日成人559元/兒童298元

📍晚餐用餐時段16:30-23:00
費用：平日成人499元/兒童298元；假日成人559元/兒童298元

根據官網說明，每家千葉火鍋分店的價格有些不同，隨著地區價格有30元左右的差距；而符合兒童條件則為6至10歲或115公分至139公分；幼兒價則是2至5歲以及65公分至114公分，酌收100元清潔費；75歲以上則有敬老價可打75折，都必須出示相關證件佐證。而上述價格都必須加10%服務費。


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