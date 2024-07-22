今年3-4月期統一發票千萬大獎還有4人未領獎　最低只花26元就中獎

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不過，財政部表示，截至目前為止，還有4張千萬大獎發票未來領獎，其中有3張消費金額不到百元，包括新北市五股區五權五路27號3樓Uber Eats開出的34元外送費3發票，還有在台中市西區忠明南路20、22號1樓蜜鄰便利超市花26元買飲品、在雲林縣口湖鄉中正路1段99號中油花1224元加汽油，另還在高雄市楠梓區右昌街148號1樓7-ELEVEN消費51元買飲品。
另外，200萬元特獎也還有 5張中獎發票未領獎，包括在台北市信義區菸廠路88號12樓台灣大哥大繳電信費599元，還有由台北市信義區忠孝東路4段555號17樓皮購物消費115元，另有支付台北市中山區濱江街136號台灣大車隊物品等1,178元及在宜蘭縣冬山鄉冬山路1段837號1樓聯福利中心花641元買食品等。
財政提醒，今年3-4月期中獎統一發票領獎期限至9月5日，若使用載具儲存雲端發票（會員載具需於開獎前完成歸戶），且未列印出電子發票證明聯者，可透過「財政部統一發票兌獎APP」設定領獎帳戶兌領全部獎項，並可免繳印花稅；開獎後列印出中獎電子發票證明聯或消費時索取電子發票證明聯者，透過該兌獎APP只能兌領五獎、六獎、雲端發票專屬獎800元獎及500元獎。