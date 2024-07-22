今日來講股／台股利空？投資人免煩惱　分析師：轉向蘋概股保平安

今年3-4月期統一發票千萬大獎還有4人未領獎　最低只花26元就中獎

▲財政部表示，113年3月-4月期統一發票1000萬元特別獎還有4人未中獎。（圖／記者張嘉哲攝）
▲財政部表示，113年3月-4月期統一發票1000萬元特別獎還有4人未中獎。（圖／記者張嘉哲攝）

記者顏真真/綜合報導

今（113）年5-6月期統一發票將於7月25日開獎，不過，根據財政部最新統計，今年3-4月期統一發票1000萬元特別獎，還有4位中獎人未現身領獎，有人在台中市忠明南路上台糖蜜鄰超市花26元買飲料就中大獎，200萬元特獎也有5位幸運得主未現身，領獎期限至今年9月5日，財政部呼籲民眾把握機會領錢，不要和財神爺擦肩而過。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根財政部之前公布的中獎清冊，3-4月期統一發票1000萬元中獎號碼為「44140251」，特獎200萬元中獎號碼「14715309」，排除空白、作廢、金額不符或買受人記載為營業人等不符給獎規定的發票，可兌領特別獎及特獎中獎發票各有17張及16張。

不過，財政部表示，截至目前為止，還有4張千萬大獎發票未來領獎，其中有3張消費金額不到百元，包括新北市五股區五權五路27號3樓Uber Eats開出的34元外送費3發票，還有在台中市西區忠明南路20、22號1樓蜜鄰便利超市花26元買飲品、在雲林縣口湖鄉中正路1段99號中油花1224元加汽油，另還在高雄市楠梓區右昌街148號1樓7-ELEVEN消費51元買飲品。

另外，200萬元特獎也還有 5張中獎發票未領獎，包括在台北市信義區菸廠路88號12樓台灣大哥大繳電信費599元，還有由台北市信義區忠孝東路4段555號17樓皮購物消費115元，另有支付台北市中山區濱江街136號台灣大車隊物品等1,178元及在宜蘭縣冬山鄉冬山路1段837號1樓聯福利中心花641元買食品等。

財政提醒，今年3-4月期中獎統一發票領獎期限至9月5日，若使用載具儲存雲端發票（會員載具需於開獎前完成歸戶），且未列印出電子發票證明聯者，可透過「財政部統一發票兌獎APP」設定領獎帳戶兌領全部獎項，並可免繳印花稅；開獎後列印出中獎電子發票證明聯或消費時索取電子發票證明聯者，透過該兌獎APP只能兌領五獎、六獎、雲端發票專屬獎800元獎及500元獎。

統一發票千萬獎還有8張未領獎！這3張明到期　消費地點、金額看這

太幸運！中華電、台哥大用戶繳百元電話費　統一發票爽中200萬

統一發票已創造801位千萬富翁　還有20個1000萬元等中獎人來領

3-4月統一發票中獎清冊公開　有人花26元買運動飲料抱走1000萬元

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生