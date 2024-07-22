金智媛見面會「主辦方是丫頭」！粉絲盼下一場 她回：已再安排了
韓國女星金智媛今年主演電視劇《淚之女王》人氣爆棚，昨（21）日來台舉辦粉絲見面會，與1000名幸運粉絲見面。而藝人ㄚ頭（詹子晴）稍早也曬出在現場的照片，並透露自己是主辦方，有粉絲敲碗求她下次場地辦大一點，丫頭也允諾「已經再安排了」，讓金智媛的粉絲超興奮。
記者薛羽彤／綜合報導
金智媛來台舉辦見面會，門票開賣即秒殺，讓不少粉絲扼腕。場上她分享許多TMI（生活小細節），原本活動愉快歡樂，見面會最後，粉絲送出驚喜影片、一樓排出薰衣草燈海，以及2樓的排字應援「KJW（金智媛） I LOVE U」，金智媛感動到哭，頻頻拿衛生紙擦淚，氣氛溫馨。
藝人丫頭昨日下午在Threads上公開自己在新莊宏匯廣場餐廳的訊息，並大方邀請粉絲蒞臨，她會替現場粉絲買單。有粉絲在底下提問，「丫頭也要去看金智媛嗎？」丫頭則回應：「我是主辦單位」，湧入不少網友在底下留言許願，「老闆…可以辦大場一點嗎，我要哭死了」、「拜託加場來高雄」、「真的有機會加場呀，太棒了。」
此外，也有不少粉絲抱怨主持人吳建恆表現不佳，「老闆辛苦了，以後主持人建議不要再找吳先生，一對一對談都能放空，不太專業呀」、「主持人真的很爛， 拜託不要再找他。主持人甚至還念錯智媛名字，素顏是誰，嗯？」
丫頭也在IG上轉發老公的動態，曬出現場的照片，丫頭老公寫上「詹海仁來看洪海仁。」網友得知丫頭是主辦單位之一後，敲碗她「下次再辦大一點」，丫頭則現身回應「已經再安排了」，讓粉絲超興奮。對於丫頭身為金智媛見面會主辦之一，經紀人回應， 「這次是主辦方之一，詹子晴是以十十娛樂老闆的身分，跟快電商無關，已經有辦過很多活動了，不是新公司。」