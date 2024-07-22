拜登突退選！知情人揭內幕「一夜改變心意」 白宮幕僚整票超錯愕
美國總統拜登（Joe Biden）於台灣時間22日凌晨宣布退出2024年美國總統大選，放棄爭取競選連任，更欽點現任副總統賀錦麗（Kamala Harris）上場，消息震撼全球。據悉，拜登直到前一天晚上都還打算繼續挑戰爭取連任，卻突然於隔日下午改變心意，讓許多白宮幕僚都感到措手不及。
記者賴禹妡／綜合報導
拜登昨晚透過官方帳號在社群平台X發文，宣布退出2024年美國總統大選，放棄爭取競選連任，同時欽點現任副總統賀錦麗上場，預計稍後對全國發布演說。賀錦麗稍早則發表聲明表示，自己將會以行動爭取贏得提名，承諾將盡自己所能團結民主黨，團結起國家，共同擊敗川普和他的極端政策計畫。
根據《路透社》報導，一名熟知內情的匿名人士透露，拜登陣營前一晚對於角逐連任仍是抱持「勇往直前」的態度，未料在隔日下午約1時45分，拜登就告知內部團隊高階人員，自己已經改變心意。
由於拜登宣布退選數小時前，競選團隊才剛否認他考慮退出總統大選，沒想到拜登卻突然投下退選震撼彈，讓許多白宮幕僚感到錯手不及，多人對此表示震驚及錯愕。而拜登也是繼1968年美國前總統詹森（Lyndon Johnson）後，首位放棄爭取連任的總統。