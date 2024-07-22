今永昇太超神演出！7局狂飆10次三振創生涯新高　前5.2局無安打

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今永昇太上一次先發是7月11日對戰金鶯，可說是狀況很好，主投6局無失分奪勝，也有6次三振，而他之前對戰火力強大的費城人隊，也投出6局狂飆8次三振演出，的確很有機會問鼎新人王。
今永前5.2局都封鎖對方打線，7局上被Eugenio Suarez轟出陽春砲讓小熊陷入落後，但今永昇太最終仍繳出7局10三振2保送好表現，只被擊出2安打失1分好成績。
總計今永昇太本季18場先發主投104局，投出108三振，防禦率2.86，拿下8勝2敗戰績，有機會爭取年度個人獎。對此他表示：「獎項不是我追求的目標，我認為最好的情況是忘記那些，專注於自己的投球，獎項自然會隨之而來。」
今永昇太投完7局退場時小熊以0比1落後。不過9局下Nico Hoerner敲出二壘打後，鈴木誠也敲出適時安打將比數追平。10局下小熊靠著故意保送與Miguel Amaya的觸擊安打攻佔滿壘，Hoerner選到再見保送，小熊就以1分之差險勝。
今永賽後表示，自己沒有意識到當時無安打比賽正在進行中：「退場後跟教練聊天才知道那是第1支安打，當時還在想大家為什麼都在拍手。」對於奪勝，今永昇太強調個人的勝敗不重要：「我的投球能幫助球隊獲勝，讓我非常高興。」