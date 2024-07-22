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今永昇太超神演出！7局狂飆10次三振創生涯新高　前5.2局無安打

▲美國職棒大聯盟（MLB)芝加哥小熊今（22）日在主場迎戰亞利桑那響尾蛇，日籍好手今永昇太先發7局狂飆10次三振，創下生涯新高，今永前5.2局未被敲安，形成「無安打」表現，在明星賽後表現神勇，最終小熊在延長賽10局以2:1擊敗響尾蛇。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國職棒大聯盟（MLB)芝加哥小熊今（22）日在主場迎戰亞利桑那響尾蛇，日籍好手今永昇太先發7局狂飆10次三振，創下生涯新高，今永前5.2局未被敲安，形成「無安打」表現，在明星賽後表現神勇，最終小熊在延長賽10局以2:1擊敗響尾蛇。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

今永昇太好猛！美國職棒大聯盟（MLB)芝加哥小熊今（22）日在主場迎戰亞利桑那響尾蛇，日籍好手今永昇太先發7局狂飆10次三振，創下生涯新高，今永前5.2局未被敲安，形成「無安打」表現，在明星賽後表現神勇，最終小熊在延長賽10局以2:1擊敗響尾蛇，他雖然無關勝敗，但表現已經受到球迷肯定。今永昇太首局就連飆3K，直到6局上連投2次三振後才被Randal Grichuk敲出第1支安打。他賽後表示，自己沒有意識到當時無安打比賽正在進行中：「退場後跟教練聊天才知道那是第1支安打，當時還在想大家為什麼都在拍手。」

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今永昇太明星賽後更猛　單場10次三振創新高

今永昇太上一次先發是7月11日對戰金鶯，可說是狀況很好，主投6局無失分奪勝，也有6次三振，而他之前對戰火力強大的費城人隊，也投出6局狂飆8次三振演出，的確很有機會問鼎新人王。

今永前5.2局都封鎖對方打線，7局上被Eugenio Suarez轟出陽春砲讓小熊陷入落後，但今永昇太最終仍繳出7局10三振2保送好表現，只被擊出2安打失1分好成績。

總計今永昇太本季18場先發主投104局，投出108三振，防禦率2.86，拿下8勝2敗戰績，有機會爭取年度個人獎。對此他表示：「獎項不是我追求的目標，我認為最好的情況是忘記那些，專注於自己的投球，獎項自然會隨之而來。」

今永昇太投完7局退場時小熊以0比1落後。不過9局下Nico Hoerner敲出二壘打後，鈴木誠也敲出適時安打將比數追平。10局下小熊靠著故意保送與Miguel Amaya的觸擊安打攻佔滿壘，Hoerner選到再見保送，小熊就以1分之差險勝。

今永賽後表示，自己沒有意識到當時無安打比賽正在進行中：「退場後跟教練聊天才知道那是第1支安打，當時還在想大家為什麼都在拍手。」對於奪勝，今永昇太強調個人的勝敗不重要：「我的投球能幫助球隊獲勝，讓我非常高興。」

▲芝加哥小熊日籍投手今永昇太，今天面對響尾蛇，主投7局失1分，狂飆10次三振創下新高。（圖／美聯社／達志影像）
▲芝加哥小熊日籍投手今永昇太，今天面對響尾蛇，主投7局失1分，狂飆10次三振創下新高。（圖／美聯社／達志影像）

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