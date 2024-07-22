2NE1確定回來了！YG深夜預告「回歸樂壇」 巡迴演唱會10月展開
南韓女團2NE1是YG娛樂旗下的第一個女子團體，不過已於2016年宣布解散。昨（21）日深夜YG娛樂創辦人梁鉉錫宣布，2NE1 正式回歸，並預計從10月開始在韓國首爾進行世界巡迴演唱會。
記者薛羽彤／綜合報導
2NE1成員DARA先前才來台演出，當時她在演唱會上透露：「我們應該還有機會四個人一起站在舞台上吧？」沒想到YG娛樂昨深夜拋出震撼彈，預告2NE1 正式回歸，YG娛樂官方社群發文寫下「WELCOME BACK」。
YG娛樂同時也在YT頻道上更新影片，梁鉉錫透露，2NE1的成員表達想要舉辦15週年紀念演唱會的想法，「所以我們決定在今年盡力讓2NE1成功演出，並愉快的見了面。」至於演唱會的時間，梁鉉錫表示10月初於首爾開跑，11月底和12月已經訂好在大阪、東京的場地，且將繼續全球巡演一直到明年。
女團 2NE1由CL、朴春、Dara與Minzy組成，曾唱過〈I Don't Care〉、〈Go Away〉、〈Lonely〉、〈I Am the Best〉、〈I Love You〉和〈Come Back Home〉等多首神曲。2016年5月Minzy退團後，同年11月YG娛樂宣布2NE1解散。如今相隔8年宣告復出，讓期待已久的粉絲興奮不已。