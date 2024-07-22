拜登退選又怎樣？沒有中職明星賽洪一中「夢幻」對決王建民震撼

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洪總賽前就多次提到「大巨蛋效應」，他透露，藉由這些賽事舉辦，加上能夠邀請「大咖」的球員到場，可以帶動整個棒球產業，大巨蛋舉辦賽事，每支球隊不但願意砸錢，也意識到真正的「商機」，未來有更多大巨蛋，也不足為奇。
不過最令人感到意外，還是63歲「高齡」的洪一中總教練，他在參加中職明星賽首屆的「叫恁總欸出來打」賽事，打出總分1060分，奪下冠軍，擊敗對手就是王建民。
提到王建民跟洪一中的淵源，兩人在22年前是釜山亞運會投捕搭擋，當時洪一中41歲，已經是球隊老大哥，但他引導當時在洋基小聯盟1A的王建民對日本投出7.2局無失分的好表現，洪一中可說功不可沒，當時中華隊陣中還有彭政閔、潘威倫、黃欽智，昨天都在場。平野惠一也在陣中，對決王建民也被封鎖。
此外，原本王建民看到洪一中可能要拿球棒「作勢」要上場打，但王建民也「信以為真」，手套拿來練投，球迷已經陷入瘋狂，加上洪一中也被子弟兵陳金鋒「拉出」跨欄成功，洪總所幸上場戴上頭盔，還敲出內野安打上壘，讓球迷笑開懷。
洪總賽後說：「我現在已經不太能全力衝，之前因為心臟開刀的關係，醫生也建議不要，現在大概還可以7、8分力去跑。」不過球迷還沒看夠，鼓譟要陳金鋒上場，他也禁不起大家「凹」，上場跟王建民再度展開「神獸對決」，兩人過去都是中華隊常客，還一起打過雅典奧運，都是「台灣英雄」。
王建民對決陳金鋒 球迷都要哭了
只見陳金鋒上場前有「示意」，要王建民故意觸身球，而他也被王建民失控的伸卡球打到，他作勢上場要跟王建民「輸贏」，最後還是讓兩隊板凳清空「拍照」。讓原本嚴肅的棒球賽，變成輕鬆的嘉年華會。
讓球迷意外的是，原本「中信兄弟」二軍主帥彭政閔不願意上去打擊，但球迷高唱他的應援曲，並且點菜要彭政閔上場，加上會長蔡其昌力邀，他也才願意上場，但有趣的是，彭政閔是中華隊的打擊教練，卻要跟「同隊」的王建民教練對決。
彭政閔也敲出左外野安打，讓球迷十分開心，洪一中回到本壘得分，加上之後葉君璋總教練「蹲捕」，統一獅林岳平總教練後援，「火哥」張建銘上場「割喉」來打擊，才終於結束這場「傳奇球星大對決」。
根據中職紀錄組判定，這場比賽早就已經裁定，所以王建民跟洪一中等人對決，都算是「參考紀錄」，不在正式紀錄上，但在等了超過20年的大巨蛋啟用後，這些本來過去無緣在大巨蛋出賽的傳奇球星，可以在這樣舒服的場地比賽，也算是一償宿願，球迷更說是「值回票價」、「賺到了」，網路上一片好評。