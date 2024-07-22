蘇慧倫在大巨蛋開唱！王建民對決陳金鋒　中職明星賽戰況一次看

拜登退選又怎樣？沒有中職明星賽洪一中「夢幻」對決王建民震撼

▲中職明星賽，中華隊投手教練王建民對決中職明星隊洪一中教練，兩人過去是中華隊投捕搭擋，讓洪總也十分意外。（圖／攝影林柏年攝）
▲中職明星賽，中華隊投手教練王建民對決中職明星隊洪一中教練，兩人過去是中華隊投捕搭擋，讓洪總也十分意外。（圖／攝影林柏年攝）

文/吳政紘

洪一中對決王建民！傳奇對決史上最經典！中職明星賽昨（21）日上演史上最「頂」明星賽，昨日《NOWnews今日新聞》記者賽前才跟台鋼雄鷹總教練，台灣唯一千勝總教練洪一中開玩笑，「可能總誒要你上去蹲喔，」結果洪總也是一笑置之。不過洪總也懂得配合「順應民情」，不但肯犧牲戴上寶可夢的皮卡丘帽子跟民眾同樂，還願意上場在台北大巨蛋對決王建民，肯做事也肯放下身段的做法，讓他贏得不少球迷讚賞，而洪總私底下十分平易近人，但要讓他認可，並不容易，昨日陳金鋒、彭政閔、葉君璋、張建銘、高志綱、潘威倫、林岳平、周思齊等都下場演出，彷彿史上最經典中華隊齊聚明星賽，讓整體「星」度無法超越，直到賽後回家，球迷還是久久無法忘懷，連美國總統拜登半夜宣布退選，應該不少球迷也沒有感覺。

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洪總賽前就多次提到「大巨蛋效應」，他透露，藉由這些賽事舉辦，加上能夠邀請「大咖」的球員到場，可以帶動整個棒球產業，大巨蛋舉辦賽事，每支球隊不但願意砸錢，也意識到真正的「商機」，未來有更多大巨蛋，也不足為奇。

不過最令人感到意外，還是63歲「高齡」的洪一中總教練，他在參加中職明星賽首屆的「叫恁總欸出來打」賽事，打出總分1060分，奪下冠軍，擊敗對手就是王建民。

提到王建民跟洪一中的淵源，兩人在22年前是釜山亞運會投捕搭擋，當時洪一中41歲，已經是球隊老大哥，但他引導當時在洋基小聯盟1A的王建民對日本投出7.2局無失分的好表現，洪一中可說功不可沒，當時中華隊陣中還有彭政閔、潘威倫、黃欽智，昨天都在場。平野惠一也在陣中，對決王建民也被封鎖。

此外，原本王建民看到洪一中可能要拿球棒「作勢」要上場打，但王建民也「信以為真」，手套拿來練投，球迷已經陷入瘋狂，加上洪一中也被子弟兵陳金鋒「拉出」跨欄成功，洪總所幸上場戴上頭盔，還敲出內野安打上壘，讓球迷笑開懷。

洪總賽後說：「我現在已經不太能全力衝，之前因為心臟開刀的關係，醫生也建議不要，現在大概還可以7、8分力去跑。」不過球迷還沒看夠，鼓譟要陳金鋒上場，他也禁不起大家「凹」，上場跟王建民再度展開「神獸對決」，兩人過去都是中華隊常客，還一起打過雅典奧運，都是「台灣英雄」。

王建民對決陳金鋒　球迷都要哭了

只見陳金鋒上場前有「示意」，要王建民故意觸身球，而他也被王建民失控的伸卡球打到，他作勢上場要跟王建民「輸贏」，最後還是讓兩隊板凳清空「拍照」。讓原本嚴肅的棒球賽，變成輕鬆的嘉年華會。

讓球迷意外的是，原本「中信兄弟」二軍主帥彭政閔不願意上去打擊，但球迷高唱他的應援曲，並且點菜要彭政閔上場，加上會長蔡其昌力邀，他也才願意上場，但有趣的是，彭政閔是中華隊的打擊教練，卻要跟「同隊」的王建民教練對決。

彭政閔也敲出左外野安打，讓球迷十分開心，洪一中回到本壘得分，加上之後葉君璋總教練「蹲捕」，統一獅林岳平總教練後援，「火哥」張建銘上場「割喉」來打擊，才終於結束這場「傳奇球星大對決」。

根據中職紀錄組判定，這場比賽早就已經裁定，所以王建民跟洪一中等人對決，都算是「參考紀錄」，不在正式紀錄上，但在等了超過20年的大巨蛋啟用後，這些本來過去無緣在大巨蛋出賽的傳奇球星，可以在這樣舒服的場地比賽，也算是一償宿願，球迷更說是「值回票價」、「賺到了」，網路上一片好評。

▲退役球星彭政閔，在中職明星賽被球迷拱上打擊區，對決王建民只想著「不要打到我」。（圖／林柏年攝）
▲退役球星彭政閔，在中職明星賽被球迷拱上打擊區，對決王建民只想著「不要打到我」。（圖／林柏年攝）
▲中職明星賽，洪一中對決王建民，王建民還上前跟他擁抱致意，兩人過去是中華隊投捕搭擋。（圖／林柏年攝）
▲中職明星賽，洪一中對決王建民，王建民還上前跟他擁抱致意，兩人過去是中華隊投捕搭擋。（圖／林柏年攝）

▲63歲洪一中對決王建民，傳奇對決史上最經典，洪總敲出安打，讓全場沸騰。（圖／林柏年攝）
▲63歲洪一中對決王建民，傳奇對決史上最經典，洪總敲出安打，讓全場沸騰。（圖／林柏年攝）
▲洪一中對決王建民傳奇對決，史上最經典！中職明星賽昨（21）日上演史上最「頂」明星賽，洪一中、陳金鋒、彭政閔、王建民等傳奇球星對決。（圖／林柏年攝）
▲洪一中對決王建民傳奇對決，史上最經典！中職明星賽昨（21）日上演史上最「頂」明星賽，洪一中、陳金鋒、彭政閔、王建民等傳奇球星對決。（圖／林柏年攝）

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