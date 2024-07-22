大谷翔平再度開轟！狂飆188公里「光速彈」 連4季30轟日本第一人
大谷翔平轟出場外彈！美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊今（22）日出戰波士頓紅襪隊，他在5局下轟出「背靠背」全壘打，也是他本季個人第30轟演出，幫助道奇以6:2領先紅襪。這是大谷翔平明星賽後的首轟出爐，他在今天打一棒、指定打擊，首打席被三振，第二打席敲出飛球被接殺，沒想到第三打席，大谷翔平就開轟。大谷這發全壘打超遠，長達473英呎（生涯第三遠），並且完成連續4年單季30轟的表現，大谷也持續在國聯全壘打王寶座領先群雄。
記者吳政紘/綜合報導
大谷連續4季30轟 今年有望再奪國聯全壘打王
大谷翔平連續4年單季30轟以上演出，他在去年單季44轟拿下美聯全壘打王，今年有機會挑戰國聯全壘打王神紀錄，加上他已經有23次盜壘，有機會達成30轟、30盜壘，3成的打擊率的超級「333」紀錄。
此役道奇隊宛如「全壘打大賽」，首局Freddie Freeman敲出陽春彈，加上Andy Pages敲安後，Gavin Lux二壘安打又追加分數追平為2:2。
道奇隊3局下由明星賽全壘打王Teoscar Hernández轟出陽春彈超前，加上4局Gavin Lux也開轟，道奇隊5局下更是誇張，捕手Austin Barnes轟出左外野陽春彈後，大谷翔平相中投手Kutter Crawford138公里的卡特球，一棒轟出右外野特大號全壘打。
這球直接飛出全壘打牆外，還是支「場外彈」，大谷翔平敲出全壘打後也開心跟隊友慶祝，這也是大谷連續4季30轟演出，目前打擊率3成15，30轟。根據大聯盟官網顯示，這發全壘打是大谷生涯第三遠全壘打，擊球初速187公里，仰角28度，還有144公尺（473英呎）遠。