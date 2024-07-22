蘇慧倫在大巨蛋開唱！王建民對決陳金鋒　中職明星賽戰況一次看

大谷翔平再度開轟！狂飆188公里「光速彈」　連4季30轟日本第一人

▲道奇隊5局下更是誇張，捕手Austin Barnes轟出左外野陽春彈後，大谷翔平相中投手Kutter Crawford138公里的卡特球，一棒轟出右外野特大號全壘打。（圖／美聯社／達志影像）
▲道奇隊5局下更是誇張，捕手Austin Barnes轟出左外野陽春彈後，大谷翔平相中投手Kutter Crawford138公里的卡特球，一棒轟出右外野特大號全壘打。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

大谷翔平轟出場外彈！美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊今（22）日出戰波士頓紅襪隊，他在5局下轟出「背靠背」全壘打，也是他本季個人第30轟演出，幫助道奇以6:2領先紅襪。這是大谷翔平明星賽後的首轟出爐，他在今天打一棒、指定打擊，首打席被三振，第二打席敲出飛球被接殺，沒想到第三打席，大谷翔平就開轟。大谷這發全壘打超遠，長達473英呎（生涯第三遠），並且完成連續4年單季30轟的表現，大谷也持續在國聯全壘打王寶座領先群雄。

我是廣告 請繼續往下閱讀
大谷連續4季30轟　今年有望再奪國聯全壘打王

大谷翔平連續4年單季30轟以上演出，他在去年單季44轟拿下美聯全壘打王，今年有機會挑戰國聯全壘打王神紀錄，加上他已經有23次盜壘，有機會達成30轟、30盜壘，3成的打擊率的超級「333」紀錄。

此役道奇隊宛如「全壘打大賽」，首局Freddie Freeman敲出陽春彈，加上Andy Pages敲安後，Gavin Lux二壘安打又追加分數追平為2:2。

道奇隊3局下由明星賽全壘打王Teoscar Hernández轟出陽春彈超前，加上4局Gavin Lux也開轟，道奇隊5局下更是誇張，捕手Austin Barnes轟出左外野陽春彈後，大谷翔平相中投手Kutter Crawford138公里的卡特球，一棒轟出右外野特大號全壘打。

這球直接飛出全壘打牆外，還是支「場外彈」，大谷翔平敲出全壘打後也開心跟隊友慶祝，這也是大谷連續4季30轟演出，目前打擊率3成15，30轟。根據大聯盟官網顯示，這發全壘打是大谷生涯第三遠全壘打，擊球初速187公里，仰角28度，還有144公尺（473英呎）遠。

▲這是大谷翔平明星賽後的首轟出爐，他在今天打一棒、指定打擊，首打席被三振，第二打席敲出飛球被接殺，沒想到第三打席，大谷翔平就開轟。大谷這發全壘打超遠，長達473英呎（生涯第三遠），並且完成連續4年單季30轟的表現，大谷也持續在國聯全壘打王寶座領先群雄。（圖／美聯社／達志影像）
▲這是大谷翔平明星賽後的首轟出爐，他在今天打一棒、指定打擊，首打席被三振，第二打席敲出飛球被接殺，沒想到第三打席，大谷翔平就開轟。大谷這發全壘打超遠，長達473英呎（生涯第三遠），並且完成連續4年單季30轟的表現，大谷也持續在國聯全壘打王寶座領先群雄。（圖／美聯社／達志影像）

▲大谷翔平連續4年單季30轟演出，幫助道奇以6:2領先，他轟出超遠473英呎全壘打。（圖／美聯社／達志影像）
▲大谷翔平連續4年單季30轟演出，幫助道奇以6:2領先，他轟出超遠473英呎全壘打。（圖／美聯社／達志影像）

大谷翔平大聯盟800安出爐！Will Smith敲再見安打 道奇7：6紅襪

大谷翔平明星賽後首戰吞3連K！第4打席終敲安　道奇4：1逆轉紅襪

連大谷翔平都生氣了！大聯盟主審「超離譜」判決　讓道奇隊傻眼

影／被大谷開轟後情緒崩潰！Lopez怒噴大都會是超級爛隊被開除

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生