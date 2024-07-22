江坤俊太太為何不離婚？岳啟儒昔告登山女神 道出正宮背後辛酸
乳房外科名醫江坤俊日前被周刊拍到，與護理師有婚外情，接著又被爆出昔性騷擾主播鄭凱云，醜聞連環爆，形象重創。而江坤俊的太太劉藺秦第一時間則發聲明力挺「目前家庭狀況一切正常。」劉藺秦的態度令許多網友不解，對此，「過來人」岳啟儒日前分析背後原因，認為「受害的正宮能夠有智慧的處理，爭取自我的最大利益才是最重要的。」
記者薛羽彤／綜合報導
「公關界女強人」岳啟儒曾抓包老公陳坤保與「登山女神」曾格爾的曖昧訊息，並向女方提告侵害配偶權求償200萬。日前岳啟儒看到江坤俊的新聞，有感而發在臉書發文，岳啟儒表示看到江坤俊的事件，有許多網友大喊要劉藺秦離婚，「認為正宮沒有選擇與出軌丈夫切割，就是不夠獨立自主，臣服父權讓女性主義開倒車。」岳啟儒認為這些言論很天真，「八成都是沒有經歷過婚姻挫折的人，才能說得這麼決絕。」
岳啟儒以過來人的身分談到，一般女性面臨丈夫不忠，感情重挫而心碎，已經夠煎熬了，而江坤俊又是名人，除了形象崩壞影響收入外，還有外界關注的壓力，「她思考的必須是未來家庭的解方，不會只有愛不愛的角度，在她們挺身而出的背後，還有許多勉強和辛酸不足為外人道。」
至於離婚可以說離就離嗎？岳啟儒直呼「不要以為離婚很簡單，名人的收入優渥擁有高額資產，簽字後要怎麼分配？有小孩的更要考量到監護權、扶養費及教育支持。」岳啟儒也向看戲的網友喊話，「在鼓勵女性獨立自主的同時，必須考慮每個女人的處境不同，並不是只有甩開一切華麗轉身一個選項，受害的正宮能夠有智慧的處理，爭取自我的最大利益才是最重要的。」
※【NOWnews 今日新聞
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