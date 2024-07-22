東基醫師竟是偷拍狼！連病患家屬也受害 院方回應：已終止合約
台東基督教醫院某劉姓醫師，遭媒體踢爆竟是偷拍色狼，利用手機偷拍女同事裙底風光，甚至病患家屬也受害，犯案時間長達3年，且犯案地點包括賣場、銀行、捷運等。對此，台東基督教醫院回應，於今年6月下旬接獲投訴後，已將劉姓醫師停職調查，其本人對相關行為坦承不諱，院方已於7月起終止合約、令其離職。院方指出，將與受害同仁確認提告或和解意願，並協助委請律師處理後續事宜。
記者林盈君／綜合報導
根據《鏡週刊》報導，該名35歲的劉姓醫師，到東基服務4年多，今年7月初，被調到新北市淡水馬偕醫院受訓1年。知情人士透露，劉姓醫師會用電腦登入自己的私人帳號，但離開時卻忘記登出，頁面好幾次停留在雲端硬碟，全案因此曝光。
投訴者指出，劉姓醫師偷拍長達3年之久，除了院內同仁及病患家屬受害，就連賣場、銀行、捷運也是他犯案地點。針對指控，台東基督教醫院回應，已於今年7月起，終止與劉姓醫師合約、令其離職，將持續強化相關規範，確保所有員工及病人的權益；馬偕表示，劉姓醫師只是單純受訓不看診，非正式員工。
※【NOWnews 今日新聞
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