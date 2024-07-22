原民影音MATA獎徵件近4個月 教育部辦工作坊與講座助力創作者
教育部因應第11屆學生原住民族主題影音及拍片企劃競賽受理徵件已近4個月，今（22）天至後（24）天邀請往屆得獎者舉辦工作坊，到了7月底、8月底則有導演、名醫出席2場講座，深化學生對於相關議題、拍片應備的專業基礎認知。
記者林則澄／台北報導
MATA獎：勇敢向前！Tamasaza！113年大專校院暨高級中等學校學生原住民族主題影音及拍片企劃競賽，已自4月1日至9月16日受理徵件，教育部規劃7月22日至24日舉辦為期3天的工作坊，是由MATA獎第9屆紀錄片類首獎得主林丞恩導演擔任講師，採用循序漸進的方式，引導學生構思、撰寫拍片企劃書，給予具體建議。
至於兩場線上講座，導演蘇弘恩透過「獵人的耐性：從文字到影像創作」題目，分享多年拍片的觀察與心路歷程；醫師田知學介紹台灣原住民族醫療現況，聚焦歷史、轉型正義的觀點破除迷思。
一、第1場講座7月31日下午1時30分舉行，是由導演蘇弘恩，透過題目「獵人的耐性：從文字到影像創作」，分享多年執導拍片的觀察與心路歷程，傳授持攝影機者的獵人心法。
二、第2場講座8月29日下午1時30分舉行，是由醫師田知學帶領大家認識台灣原住民族醫療現況，並且透過歷史與轉型正義的觀點，破除民眾對於原住民族的迷思。
教育部表示，MATA獎鼓勵學生運用影音媒介的力量，結合原住民族議題進行創作，期盼藉由暑期的課程，開啟青年影像工作者的視野，同時邀請全民報名聆聽線上講座，一起理解、尊重與學習原住民族文化。