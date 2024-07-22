川普若當選只會問賴清德1句話？郭正亮嘆：最可憐是這人
美國前總統、共和黨總統候選人川普日前受訪時，點名「台灣搶走晶片生意」，又稱台灣應該向美國付「保護費」，引起熱議。對此，前立委郭正亮認為，若川普當選美國總統，未來賴清德就苦了，因為只要每次賴清德跟中國大陸有衝突，川普搞不好就會來問「需不需要調解一下」，進來收調解費用。
記者王德蓉／綜合報導
郭正亮日前在節目《亮話天下》表示，若川普真的當選，未來賴清德就苦了，因為賴清德沒有能力跟中國大陸做任何的和解，而只要與中國大陸不斷衝撞，每次衝撞，川普就會來問「需不需要調解一下」，進來收調解費用，川普會以各種方式來表現。
郭正亮更指出，如果川普當選，最可憐的就是外交部長林佳龍，他就不能夠說「台灣跟美國的關係堅如磐石」，因為川普和拜登不一樣，不會說他對台灣有義務，川普沒有意識形態，不會去講「台灣就是自由燈塔、民主的磐石」，而是會玩直接的利益。
郭正亮指出，未來川普要跟台灣談的就是「交易」，國際政治上的各種利益，川普都要用交易來處理；因此民進黨一直在拜登執政內，用意識形態把自己包得緊緊的，以為自己是亞洲的民族寵兒、自由燈塔、人權導師，但是跟川普講這種話是沒有用的。