拜登退選白委嘆「選前換將氣勢弱一半」 台灣應重新檢視外交政策
美國總統拜登（Joe Biden）宣布退出總統大選，並表態支持副總統賀錦麗（Kamala Harris）接棒。民眾黨立委林國成今（22）日表示，以選舉來說「選前換將氣勢會弱一半」，這也代表民主黨這次大選確實是場硬戰；他認為，台灣政府應重新檢視是否仍要全面依賴美國，或是應該調整為適度親美、改變對岸政策。
記者林詠青／台北報導
拜登退選的消息成為全球大事，民眾黨立委林國成今天在POP Radio《嗆新聞》節目接受主持人黃揚明專訪表示，「以選舉觀念來講，選前換將基本上就代表你的氣勢會弱一半。」而台灣非常重視美國，從過去蔡政府到現在的賴政府，「這8、9年來一向依賴美國，態度很明顯」，所以拜登退選與否，當然對台灣息息相關。
林國成強調，拜登的退選，顯示民主黨這次總統大選確實是一場硬戰，未來台灣政府應該重新檢視外交政策，「到底要全部壓在美國這裡？或者要做適度親美、對岸政策要不要改？」
黃揚明則認為，對賴政府來說，要調整親美路線恐怕並不容易。他並指出，共和黨候選人川普（Donald Trump）在槍擊案之後講話「愈來愈狂」，四處砲打敵營之外，還一度說要台灣付給美國「保護費」；另還提到台灣搶走半導體等言論。
林國成則認為，說台灣搶走半導體「這個是比較笑話」，他認為，無論川普或是民主黨的候選人當上美國總統，他們的路線都是「美國利益優先」，絕對不會因為台灣口口聲聲喊民主就會改變。