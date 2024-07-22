新賴系成最大贏家仍可見「被制衡痕跡」？媒體人：鄭文燦的逆襲
民進黨21日召開全代會，也是總統賴清德執政後首度中央黨職改選，黨內權力結構首次重新洗牌，10席中常委中，新賴系拿下6席次，成最大贏家。對此，資深媒體人樊啟明分析，儘管賴清德掌握的席次仍過半，「但可看出黨內有制衡賴的運作痕跡！」
記者王德蓉／綜合報導
這屆民進黨中常委的派系分布，新潮流3席、英系2席、正國會2席、蘇系1席、湧言會1席、綠色友誼1席。中常委選舉出爐後，新賴系成為最大贏家，包含新系2席、湧言會1席、綠色友誼1席、正國會1席、民主活水1席，共擁6席次；至於非賴系則有4席，分別為英系2席、蘇系1席、陳亭妃1席。
樊啟明在臉書發文指出，儘管賴清德能掌握的有6席仍然過半，但可看出黨內有制衡賴的運作痕跡，第一、獨立參選中執委的陳亭妃拿下最高票，搶下兩席中執委，再靠運氣抽中中常委；第二、英系除王世堅外，蘇治芬也是好手氣四搶三抽到中常委。
樊啟明續指，第三、新潮流方面9張執委票，照理來說有三席中常委入袋，但新潮流內屬鄭文燦系統的呂林小鳳，卻在選票上蓋手印被認定無效，造成原本在安全名單的林宜瑾必須抽籤決定，結果運氣不好，無緣中常委，賴清德規劃的南流三席只拿下兩席，而且關鍵因素還是因為燦系出包，「鄭文燦的逆襲」讓這場民進黨權力改選的全代會，增添一些戲劇性效果。