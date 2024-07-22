林國成力挺高虹安 批檢方用貪瀆罪辦她「雞蛋裡挑骨頭」
民眾黨新竹市長高虹安涉貪案本週三一審宣判，同黨立委林國成今（22）日指出，在民眾黨立場來看，以貪瀆罪去辦高虹安是「矯枉過正、雞蛋裡面挑骨頭」，就像黨主席柯文哲說的，零用金制度是沿用前立委李俊俋辦公室，為何不查李俊俋、卻查高虹安？他認為，真正有良知的法官判「偽造文書」或「詐欺」就已經非常嚴重了。
記者林詠青／台北報導
新竹市長高虹安任職立委期間涉詐助理費，遭檢方起訴，一審將在24日宣判，如果貪瀆被判有罪就會停職。民眾黨立委林國成今天在廣播節目接受媒體人黃揚明專訪時，先是大酸民眾黨內「沒有像吳崢這些人」能夠神預測，無法判斷週三審判結果。不過，以民眾黨立場來說，「我們認為用貪瀆去辦高虹安是矯枉過正，雞蛋裡面挑骨頭。」
他並強調，當然希望法院勿枉勿縱、確確實實。不過，林國成也引用黨主席柯文哲的說法強調，零用金制度既然是沿用前立委李俊俋辦公室留下，為何不查李俊俋、只查高虹安？他並質疑：「牽涉到政治，司法的公正性就會很難講。」林國成認為，用貪瀆罪辦高虹安是有一點過火，「真的有良知（的法官），偽造文書或詐欺已經非常嚴重了。」
至於法官判決一旦出爐，民眾黨會如何因應？林國成則表示，黨中評會有完整制度跟規章，高虹安被起訴後已遭停權，如果一審有罪，最嚴重是除名，就看中評會如何處置。