燦系人馬投廢票是警告賴清德？黃揚明點名呂林小鳳：刻意為之
民進黨21日召開全代會，過程中屬於燦系的呂林小鳳要投票給原本穩當選常委的林宜瑾，卻因為蓋下手印變成廢票，讓原本應得三票的林宜瑾，落入要與其他人抽籤窘境，最終落榜。對此，資深媒體人黃揚明認為，呂林小鳳此舉是「刻意為之」，且選舉結果恐是總統賴清德所不樂見。
記者王德蓉／綜合報導
這屆民進黨中常委的派系分布，新潮流3席、英系2席、正國會2席、蘇系1席、湧言會1席、綠色友誼1席。中常委選舉出爐後，新賴系成為最大贏家，包含新系2席、湧言會1席、綠色友誼1席、正國會1席、民主活水1席，共擁6席次；至於非賴系則有4席，分別為英系2席、蘇系1席、陳亭妃1席。值得一提是，有張票投給隸屬新潮流的林宜瑾，卻又在屬於燦系的呂林小鳳蓋下手印，變成廢票，讓原本應得三票的林宜瑾，落入要與其他人抽籤窘境，因陳亭妃、蘇治芬、洪申翰及林宜瑾均得到2票，四人抽籤結果下，最終由林宜瑾落馬，其餘3人當選。
對此，黃揚明在臉書發文指出，這張選票成為民進黨全代會的關鍵轉折，若這張選票沒有那指印形成廢票，林宜瑾將順利當選中常委，會由陳亭妃、蘇治芬、洪申翰3人抽2席。這和立法院長選舉陳昭姿委員那個指印沾污完全不同，這指印是「刻意為之」，目前民進黨內自然將這張選票推測為「燦系」的呂林小鳳所為。
黃揚明表示，無論刻意跑票的動機為何，導致新系少一席，陳亭妃、蘇治芬雙雙當選的結局，票選中常委中，信賴系6席VS非賴系4席，雖不影響民進黨內派系權力結構，這恐仍是賴清德所不樂見。新潮流過去一直是紀律嚴明的派系，此次的跑票事件，會有什麼後續處理，也值得觀察。