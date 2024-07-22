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特企／強強聯手！京華廣場攜手華熊營造簽約

▲鼎越開發-單篤武董事長、株式會社熊谷組-上田真社長、中國石油化學工業開發-陳瑞隆董事長、神田公証役場公証人-脇博人、中國石油化學工業開發-沈輝庭副董事長、華熊營造-新屋忠彥董事長 (由左至右)，簽約北市商辦指標案「京華廣場頂級商辦園區」。（圖／鼎越開發提供）
▲鼎越開發-單篤武董事長、株式會社熊谷組-上田真社長、中國石油化學工業開發-陳瑞隆董事長、神田公証役場公証人-脇博人、中國石油化學工業開發-沈輝庭副董事長、華熊營造-新屋忠彥董事長 (由左至右)，簽約北市商辦指標案「京華廣場頂級商辦園區」。（圖／鼎越開發提供）

本報訊

「京華廣場頂級商辦園區」於7/19正式與百年營造大廠「熊谷組」台灣分公司「華熊營造」合作簽約。由鼎越開發股份有限公司單篤武董事長，與華熊營造新屋忠彥董事長代表雙方完成簽約儀式，雙方強強聯手，期待以陶朱隱園的精工實力，同步國際頂級商辦規格，打造驚豔台北天際的指標商辦。

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鼎越開發表示:「京華廣場頂級商辦園區」以企業的全球營運總部為定位，除了結合ESG理念，打造頂級綠色商辦之外，對於安全更是優先重視，將以高規格消安設備，打造超級安全堡壘，預訂於2027年完工。

為實現媲美台北101的堅穩結構，此案採用與101同級鋼材SM570，CFT柱內灌漿及BRB挫屈束制斜撐，抗震力可達六級(0.36G)。另外也於B3層規劃設計厚度達2.5米，混凝土達10,000磅的加厚樓板，比照軍事掩體強度設計，保障地下B4-B7層可做為緊急避難使用，以B4層略計就可容納約1萬人，守護員工安全。

「京華廣場頂級商辦園區」是北市信義計畫區北延的大型 ESG 商辦建案，與南松山計畫的重要建設「鐵道文創園區」相鄰，附近有松菸、大巨蛋、信義百貨商場，串聯公共開放活動空間，形成台北觀光、商貿的產業重心。此外，八德.南京一帶為辦公聚集地，隨著時代變遷，老商辦失去競爭力，而「京華廣場頂級商辦園區」的興建，將以國際級的頂辦樣貌佇立於南松山計畫核心，接軌信義區，帶動區域發展。

鼎越開發表示:南松山計畫為信義計畫後的重磅都市開發計畫，「京華廣場頂級商辦園區」以企業主思維出發，因此規劃上搶先一步為企業佈署，規劃層層2至3米深大陽台，三座浮島花園，種樹吸碳抗暖，還可以有寬敞空間走出戶外，放鬆身心。辦公空間規劃4.3米樓高，超過20米以上的辦公無柱空間，且搭配VRV獨立冷暖空調和全熱交換機，完整到位的配備為企業營造美好的辦公環境。園區更設有多功能多媒體會議中心，美食街與美食餐廳，完整商務配套，滿足企業與員工的各式商業需求。

此次「京華廣場頂級商辦園區」與華熊營造的聯手，期待以最高營建品質，共創台北商辦界地景地標。

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