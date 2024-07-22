國會改革法案暫時處分 沈富雄揭綠營最終目的：先把這人幹掉
憲法法庭19日針對國會改革法案裁准暫時處分，相關法律在釋憲案宣判前應暫時停止執行；而基隆市長謝國樑罷免案也進入二階連署書查對工作。前立委沈富雄認為，民進黨最後的目的就是要罷免，先把謝國樑罷免掉，然後起碼罷個8個、9個、10個，就是要扭轉朝小野大的局面，屆時修出來的法律，就不用拿到憲法法庭去解釋。
記者王德蓉／綜合報導
沈富雄21日在節目《TVBS戰情室》表示，憲法法庭裁准國會改革法案「暫時處分」，不必要悲憤，大法官可以對國會所訂修改的法律裁決到底是合憲還是違憲，但也僅止於這裡而已，下一步還是要回到國會修改，最後再決定在合憲的大條件下，要修成什麼樣子，讓大家都滿意，這是沒完沒了的事情，而終極決定最後的修正條文是什麼樣子，是立法院決定的，如今立院藍白是多數，大法官可說一點辦法也沒有。
沈富雄認為，民進黨怕死了朝小野大，因此最後的目的就是要罷免，先把謝國樑幹掉，準備今年下半年跟明年上半年風起雲湧，啟動一個個小規模的罷免，起碼罷個8個、9個、10個，目的就是要把朝小野大的局面扭轉，屆時修出來的法律，就不用拿到憲法法庭去解釋。沈富雄認為，國民黨的重點要提早放在這裡，讓民進黨說「罷免」就很丟臉，全世界沒人敢做這種事，你卻敢做，這樣才對。