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李小龍離世51年！昔棺木運送途中離奇爆開　香港名導還原幕後真相

▲李小龍離世51年，傳言他的棺木在運送途中曾爆開，香港名導吳思遠還原當時情形。（圖／IMDb）
▲李小龍離世51年，傳言他的棺木在運送途中曾爆開，香港名導吳思遠還原當時情形。（圖／IMDb）

記者黃雅琪／綜合報導

「功夫巨星」李小龍生前演出動作電影《唐山大兄》大獲好評，更為他打開影壇知名度。不幸的是，李小龍在1973年7月20日猝逝於台灣女星丁珮家中，享年32歲；傳聞他的遺體在運抵西雅圖機場時，棺木卻無故爆裂。近日，香港電影導演會榮譽會長吳思遠，公開證實確有此事。

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李小龍逝世51年，曾執導1976年電影《李小龍傳奇》的香港導演吳思遠，近日出席《香港書展2024》講座分享李小龍過往故事，提到當年李小龍在香港辦完喪禮之後，棺木在運送到西雅圖機場時卻意外裂開；吳思遠證實了這項多年傳聞，他說當時選用的是高級棺木材質，至今仍不明白為什麼會有爆開的情形。

▲李小龍離世至今51年，他的影壇影響力依舊深遠。（圖／IMDb）
▲李小龍離世至今51年，他的影壇影響力依舊深遠。（圖／IMDb）
另外，吳思遠還指出當時西雅圖正在下著傾盆大雨，導致棺木爆開的李小龍遺體妝容全部花掉了，工作人員甚至緊急找來遺體化妝師，替李小龍再次梳化遺體；後來，又改用銅製棺木重新安葬李小龍的遺體。至於為什麼會出現棺木爆開的意外？外界推測是棺木的密封處理，在飛機上難以承受氣壓變化所致。

李小龍主演電影《精武門》、《猛龍過江》、《龍爭虎鬥》以及《死亡遊戲》，動作大片震撼影壇，在國際上迅速聲名大噪。這名一代功夫巨星至今離世51年，但他的聲威依然不減，對全球華人以至世界各地均有影響力，他的名字仍象徵著武打電影、中國武術。

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