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大谷翔平特大彈！連4季30轟　道奇隊友Kershaw也傻眼：從來沒看過

▲大谷翔平開轟，連隊友Clayton Kershaw都嚇到，因為實在轟太遠，這是大谷生涯第三遠，道奇球場第二遠的全壘打。（圖／美聯社／達志影像）
▲大谷翔平開轟，連隊友Clayton Kershaw都嚇到，因為實在轟太遠，這是大谷生涯第三遠，道奇球場第二遠的全壘打。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

MLB美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊今（22）日出戰波士頓紅襪，日籍二刀流好手大谷翔平擔任一棒、指定打擊，他在5局下開轟，跟隊友Austin Barnes擊出「背靠背」全壘打，這也讓大谷本季全壘打數來到30轟，連續4季30轟，是日本球員史上第一人。加上大谷美日通算生涯累積249轟，離250轟已經聽牌，大谷有機會最快明天在遇上舊金山巨人隊比賽中就達標。道奇今全隊共有Freddie Freeman、Andy Pages、Gavin Lux還有Teoscar Hernandez、Jason Heyward共轟出6發全壘打、包括日籍球星大谷翔平敲出本季第30轟，終場道奇9：6擊敗紅襪，奪下3連勝。道奇隊投手Clayton Kershaw在場邊受訪，他表示：「自己沒看過飛這麼遠的全壘打，真的太令人吃驚，連話都說不出來。」

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大谷開轟太猛　道奇全壘打大賽

此役道奇隊宛如「全壘打大賽」，首局Freddie Freeman敲出陽春彈，加上Andy Pages敲安後，Gavin Lux二壘安打又追加分數追平為2:2。

道奇隊3局下由明星賽全壘打王Teoscar Hernández轟出陽春彈超前，加上4局Gavin Lux也開轟，道奇隊5局下更是誇張，捕手Austin Barnes轟出左外野陽春彈後，大谷翔平相中投手Kutter Crawford138公里的卡特球，一棒轟出右外野特大號全壘打。

大谷連4季全壘打數30轟，寫下日本第一人紀錄，此外，這發全壘打也是大谷日美通算第249轟，美日生涯250轟聽牌。

原本比賽5局打完時，道奇握有4分領先，紅襪6上雖然追回1分，但道奇8下又灌進3分大局、包括Jason Heyward也轟出右外野2分砲。

9局上半，道奇投手Evan Phillips「放火」失分，最終道奇推出後援投手Daniel Hudson登板，才守住這場勝利，終場道奇以3分之差收勝。

大谷翔平全場3打數敲1安，貢獻1打點、跑回1分，選到1保送，吞下1次三振，賽後打擊率為0.315，目前30轟依舊在國聯排名第一。

道奇隊投手Clayton Kershaw在場邊受訪，他表示：「自己沒看過飛這麼遠的全壘打，真的太令人吃驚，我真的沒看過左打者開轟飛這麼遠，這實在太神奇，我連話都說不出來了。」


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