拜登拋退選震撼彈！股匯雙殺 新台幣早盤重貶逾1角下探32.849元
美國總統拜登宣布退出2024總統大選，引發政治不確定性，台北股、匯市今（22）日早盤繼續重挫，台股盤中大跌逾700點，新台幣兌美元也進一步貶破32.8元，下探32.849元，重貶1.19角，目前在32.84元震盪整理。
記者顏真真／台北報導
美股上週五全面走跌，其中費半跌幅達3%，美國科技股拉回，像是輝達跌2.6%、美光跌2.7%、英特爾跌5%，台積電ADR也下跌3.55%。另外，美國總統拜登宣布退出2024總統大選，增添政治不確定性，今日日、 韓股市開盤後跌1%。
亞洲主要貨幣兌美元升貶互見，其中日圓兌美元一度下探157.613元，韓元兌美元在1386.58至1389.68震盪，離岸人民幣兌美元也從7.277貶至7.2919，目前在7.2901盤整。
台股無法置身事外，今日早盤開低走低，一早以22818點開出，隨後一路直直落，一度重跌逾700點，下殺來到22130點，跌幅2.7%以上，主要是權值股台積電、鴻海與聯發科跌幅擴大，台積電早盤跌22元，來到938元。
至於新台幣兌美元今日以32.73元平盤開出之下，在台股重挫下，也進一步貶破32.8元，一度下探32.849元，重貶1.19角，目前在32.843元震盪。