中職明星賽／高志綱回來了！潘威倫最後一舞登板　復刻超經典組合

郭天信親自試聞「臭馬傑森」！高喊很香呀　林襄看到影片回應了

▲被舊愛林襄罵「臭馬傑森」，中職明星賽笑料不斷，馬傑森也透露心情並未受影響。（圖／吳政紘攝）
▲被舊愛林襄罵「臭馬傑森」，中職明星賽笑料不斷，馬傑森也透露心情並未受影響。（圖／吳政紘攝）

記者吳政紘/綜合報導

中職明星賽20、21日在大巨蛋登場，樂天桃猿球員馬傑森7局下登場時，前女友，現在為味全龍啦啦隊「小龍女」的林襄，突然當著3萬名球迷面前大喊「臭馬傑森」，引起粉絲熱議。馬傑森代表中職明星隊出賽，隊友郭天信21日上傳影片，內容是他近距離聞了一下馬傑森，接著調侃對方「哪裡臭」，影片吸引球迷討論，甚至吸引林襄留言。郭天信21日在個人threads分享影片，可以看見馬傑森從轉角走出來後，他立刻請對方靠近一點，接著說了一句「我聞一下」後，立刻貼上去用力聞一聞味道，幾秒後疑惑說「很香啊，哪裡臭」，明顯是在調侃林襄的「臭馬傑森」稱呼，馬傑森反應過來後，也忍不住笑了出來。

我是廣告 請繼續往下閱讀
馬傑森跟林襄往日情　球迷也會心一笑

去年林襄被拍到和馬傑森手牽手約會畫面，爆出兩人熱戀，但後來林襄公開表示兩人的戀情已結束。20日7局馬傑森上場打擊，在場邊應援的林襄竟然拿起麥克風，把應援曲的歌詞中的「馬傑森」都改成「臭馬傑森」，喊出「臭馬傑森！臭馬傑森！臭馬傑森！臭！馬傑森! gogo轟狂臭馬傑森」讓全場爆笑。

前樂天女孩成員以及現役成員都笑出來，樂天女孩的籃籃也十分激動，畢竟過去兩人還是戀人，但在球場上，這次又成為「敵人」。

馬傑森說也奇怪，20日在林襄多次「弄」他的狀況下，也在比賽中「槓龜」，兩次打擊都失利，不過他在21日林襄並未應援狀況下，敲出安打，但林襄意識到自己「作法」不夠，再度痛斥「臭馬傑森」，讓馬傑森被解決出局。

還有球迷錄下林襄狂喊「臭馬傑森」時其他啦啦隊員的反應，樂天啦啦隊隊長籃籃和韓籍啦啦隊女神李多慧原本在應援，一聽到「臭馬傑森」忍不住笑到掩面蹲下，籃籃更看向林襄的方向，接著跟著大喊「臭馬傑森」。

今年兩人在味全龍主場賽事相遇，林襄看到馬傑森接殺味全龍劉基鴻的飛球，也喊出「臭馬傑森」，因此這個「口號」就成為網路迷因，林襄在看到郭天信的網路影片後，也留下微笑跟笑歪的表情，對於自己的惡作劇，也希望讓大家會心一笑。


林襄合體李多慧喊「臭馬傑森」！高舉1應援小物　球迷嗨：好想買

中職明星賽／被舊愛林襄罵「臭馬傑森」！本人發聲：專注在比賽

林襄去年掰了馬傑森！突曝「2人最新關係」　哀吐：我行情很差

棒球啦啦隊誰最紅？林襄自然不做作奪冠　一粒緊追、李多慧排第三

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選