郭天信親自試聞「臭馬傑森」！高喊很香呀　林襄看到影片回應了

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去年林襄被拍到和馬傑森手牽手約會畫面，爆出兩人熱戀，但後來林襄公開表示兩人的戀情已結束。20日7局馬傑森上場打擊，在場邊應援的林襄竟然拿起麥克風，把應援曲的歌詞中的「馬傑森」都改成「臭馬傑森」，喊出「臭馬傑森！臭馬傑森！臭馬傑森！臭！馬傑森! gogo轟狂臭馬傑森」讓全場爆笑。
前樂天女孩成員以及現役成員都笑出來，樂天女孩的籃籃也十分激動，畢竟過去兩人還是戀人，但在球場上，這次又成為「敵人」。
馬傑森說也奇怪，20日在林襄多次「弄」他的狀況下，也在比賽中「槓龜」，兩次打擊都失利，不過他在21日林襄並未應援狀況下，敲出安打，但林襄意識到自己「作法」不夠，再度痛斥「臭馬傑森」，讓馬傑森被解決出局。
還有球迷錄下林襄狂喊「臭馬傑森」時其他啦啦隊員的反應，樂天啦啦隊隊長籃籃和韓籍啦啦隊女神李多慧原本在應援，一聽到「臭馬傑森」忍不住笑到掩面蹲下，籃籃更看向林襄的方向，接著跟著大喊「臭馬傑森」。
今年兩人在味全龍主場賽事相遇，林襄看到馬傑森接殺味全龍劉基鴻的飛球，也喊出「臭馬傑森」，因此這個「口號」就成為網路迷因，林襄在看到郭天信的網路影片後，也留下微笑跟笑歪的表情，對於自己的惡作劇，也希望讓大家會心一笑。