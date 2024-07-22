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金智媛來台寵粉！金秀賢疑洩戀情　放閃照讓「路易莎這間店」紅了

▲金智媛昨（21）日在台灣舉行首次亞洲巡迴粉絲見面會，金秀賢也在同一時間曬出他先前來台北時所拍的照片，讓粉絲直呼：「難道是在放閃？」（圖／記者葉政勳攝）
▲金智媛昨（21）日在台灣舉行首次亞洲巡迴粉絲見面會，金秀賢也在同一時間曬出他先前來台北時所拍的照片，讓粉絲直呼：「難道是在放閃？」（圖／記者葉政勳攝）

記者許芷芸／綜合報導

韓劇《淚之女王》播出後，男女主角金秀賢、金智媛人氣飆升，粉絲除了敲碗「洪白CP」正式官宣戀愛，對兩人一舉一動也很關注。繼月初金秀賢來台舉行見面會，昨（21）日金智媛也在台灣舉行首次亞洲巡迴粉絲見面會「BE MY ONE」。巧的是在金智媛活動開場的同時，金秀賢也在同一時間曬出他先前來台北時所拍的照片，貼文曝光後，照片中的咖啡廳也立刻吸引粉絲前往打卡。

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▲「雙金」金秀賢、金智媛在《淚之女王》互動甜爆，粉絲除了敲碗「洪白CP」正式官宣戀愛，對兩人一舉一動也很關注。（圖／記者葉政勳攝）（圖／記者葉政勳攝）
▲「雙金」金秀賢、金智媛在《淚之女王》互動甜爆，粉絲除了敲碗「洪白CP」正式官宣戀愛，對兩人一舉一動也很關注。（圖／記者葉政勳攝）
《淚之女王》雖然已經完結近3個月，但「眼淚CP」的效應依舊不減。金智媛昨（21）日晚間6點在Zepp New Taipei舉行見面會，金秀賢也在同時間更新社群，照片竟是他在台北街頭拍下的照片。畫面中，金秀賢一身黑衣短褲，悠閒坐在寫有台北字樣的咖啡廳前，開心地吃著冰淇淋。

▲金秀賢在同一時間在IG上傳他人在台北街頭的帥照。畫面中，金秀賢一身休閒，深夜坐在寫有台北字樣的店家前面，開心吃著冰淇淋。（圖 / 金秀賢IG）
▲金秀賢在同一時間在IG上傳他人在台北街頭的帥照。畫面中，金秀賢一身休閒，深夜坐在寫有台北字樣的店家前面，開心吃著冰淇淋。（圖 / 金秀賢IG）

金秀賢同時間發出的放閃照，沒多久立刻有眼尖粉絲查出是大直的一間路易莎咖啡店，離他下榻的萬豪酒店非常近，還有粉絲推算他拍照時能不被發現，應該已是凌晨3點左右。事實上，金秀賢日前來台發文的「金秀賢樹」及便利商店都吸引了無數影迷前去朝聖，這次果不其然也成了「金秀賢咖啡店」，還立刻有粉絲曬出同場景的坐姿照。

▲日前金秀賢來台，所到之處吸引不少影迷前去打卡，其中拍照的一棵大樹，甚至在Googl Maps上被標註為「金秀賢樹」。（圖／Google、soohyun_k216 )
▲日前金秀賢來台，所到之處吸引不少影迷前去打卡，其中一棵大樹甚至在Googl Maps上被標註為「金秀賢樹」。（圖／Google、soohyun_k216 )
由於社群更新的時間正好也是金智媛見面會開始的時間，貼文短短不到1小時，火速引起討論，粉絲紛紛直呼：「這是官宣的節奏嗎？」、「難道是在偷偷放閃」、「真的太巧了！」、「某人也在台灣耶！」

▲金秀賢和金智媛因共同演出《淚之女王》成為最有話題的螢幕CP，不少粉絲都敲碗兩人假戲真做。（圖 / 金秀賢、金智媛IG）
▲金秀賢和金智媛因共同演出《淚之女王》成為最有話題的螢幕CP，不少粉絲都敲碗兩人假戲真做。（圖 / 金秀賢、金智媛IG）

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