金智媛來台寵粉！金秀賢疑洩戀情 放閃照讓「路易莎這間店」紅了
韓劇《淚之女王》播出後，男女主角金秀賢、金智媛人氣飆升，粉絲除了敲碗「洪白CP」正式官宣戀愛，對兩人一舉一動也很關注。繼月初金秀賢來台舉行見面會，昨（21）日金智媛也在台灣舉行首次亞洲巡迴粉絲見面會「BE MY ONE」。巧的是在金智媛活動開場的同時，金秀賢也在同一時間曬出他先前來台北時所拍的照片，貼文曝光後，照片中的咖啡廳也立刻吸引粉絲前往打卡。
記者許芷芸／綜合報導
《淚之女王》雖然已經完結近3個月，但「眼淚CP」的效應依舊不減。金智媛昨（21）日晚間6點在Zepp New Taipei舉行見面會，金秀賢也在同時間更新社群，照片竟是他在台北街頭拍下的照片。畫面中，金秀賢一身黑衣短褲，悠閒坐在寫有台北字樣的咖啡廳前，開心地吃著冰淇淋。
金秀賢同時間發出的放閃照，沒多久立刻有眼尖粉絲查出是大直的一間路易莎咖啡店，離他下榻的萬豪酒店非常近，還有粉絲推算他拍照時能不被發現，應該已是凌晨3點左右。事實上，金秀賢日前來台發文的「金秀賢樹」及便利商店都吸引了無數影迷前去朝聖，這次果不其然也成了「金秀賢咖啡店」，還立刻有粉絲曬出同場景的坐姿照。
由於社群更新的時間正好也是金智媛見面會開始的時間，貼文短短不到1小時，火速引起討論，粉絲紛紛直呼：「這是官宣的節奏嗎？」、「難道是在偷偷放閃」、「真的太巧了！」、「某人也在台灣耶！」