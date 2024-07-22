蔡英文因鄭文燦案缺席全代會？吳思瑤親解答：把場面留給賴清德
民進黨21日召開全代會，也是總統賴清德執政後首度中央黨職改選，不過前總統蔡英文卻以「另有行程」為由缺席，引起關注。對此，民進黨立委吳思瑤說，小英不是那麼政治性，若來了會分掉很多光環，因此小英把這樣的場面留給賴清德與團隊，不會解讀小英不來是因為不喜歡賴清德。
記者王德蓉／綜合報導
吳思瑤今（22）日上午接受廣播節目《POP撞新聞》專訪，對於蔡英文缺席全代會，吳思瑤認為，賴清德路線就是蔡英文延續的路線，因此蔡英文絕對不會不肯定賴清德的路線，大家不必挑蔡英文有沒有出席來大作文章。
吳思瑤分析，蔡英文是完全不政治性的人，對於黨的運作不是那麼有興趣，蔡英文是個政策控，且現在已是卸任總統，每天擼貓、玩狗，安排生活，她認為蔡英文會在台灣重要的例如國防、外交持續讓貫徹路線、傳承，未來可能成立辦公室，也許會持續發揮在外交上的專長，用另外多軌的方式協助台灣。
至於外界解讀蔡英文缺席是因為鄭文燦案讓她不高興，吳思瑤直呼「想太多」，這是小說情節，現實生活沒那麼複雜。吳思瑤也說，小英繼續力挺他們的執政路線，若是來了會分掉很多光環，因此小英把這樣的場面留給賴清德與團隊，都是好事，「絕對不是刻意要怎麼樣，完全沒有，我們了解小英的個性，是台灣的媽媽，不會對自己的小孩這樣。」