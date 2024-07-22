藍心湄爆金鐘獎穿「透膚愛馬仕」裡面全裸！自揭原因嚇壞陳美鳳
58歲資深主持人藍心湄七月中受國際時尚雜誌《VOGUE》邀請，受訪「明星經典穿搭」單元，藍心湄聊到，8年前她和陳美鳳攜手參加金鐘獎時，穿著一件愛馬仕的蕾絲禮服，當時不知道裡面要配什麼，乾脆就不穿了，嚇壞陳美鳳，許多幽默風趣的小故事，讓該單元9天就破280萬瀏覽紀錄。
記者李欣容／台北報導
藍心湄穿透膚愛馬仕禮服 自爆裡面沒穿有原因
藍心湄出道至今發行21張專輯，每張專輯造型堪稱經典，也是潮流指標，七月登上國際時尚雜誌「明星經典穿搭」單元，討論歷年造型多變的精采故事，風趣談吐加上幕後故事生動有趣，讓該單元9天就破280萬的瀏覽紀錄，其中藍心湄分享，她在2016年時，和陳美鳳攜手參加金鐘獎頒獎典禮，當時她穿著一件愛馬仕全手工蕾絲禮服，也是全世界唯一一件，胸前透膚蕾絲讓她的傲人上圍成為焦點，不過藍心湄倒是自在，她說會選擇那樣穿，是因為：「不知道配什麼，乾脆不配了，就單穿！」還讓陳美鳳嚇了一跳。
許多精彩內容，讓粉絲看完都直呼：「早該訪問藍心湄了，她真的是時尚icon台灣瑪丹娜」、「心湄姐很真誠，難得一個演藝圈資深藝人沒走歪」、「心湄姐真的好有獨特的時尚品味，而且是從自己想法上去延伸，不是一昧追隨流行，這樣特質真的是很難模仿。」
藍心湄助攻胡瓜 成為新一代流量密碼
藍心湄不久前登上好友胡瓜的網路節目《下面一位》又創好佳績，除了助攻節目破10萬訂閱數，節目兩集總瀏覽也超過50萬，她火速成了演藝圈新流量密碼。藍心湄開心說：「最主要的是可能因為我太久沒有接受訪問，大家會覺得很新鮮。」但她更謙虛認為，最大功臣是兩個節目的幕後團隊，非常專業。
談到胡瓜網路節目《下面一位》，她語氣超級敬佩：「我到現在還是超級無敵崇拜瓜哥，我很愛他！我崇拜他敬業的精神，我要跟他學的是，他對每個工作和每個節目的熱忱。當然《下面一位》會破十萬的這種訂閱人數，我覺得是最大功臣還是胡瓜。這告訴大家『薑還是老的辣』喔。」
她同時感謝《VOGUE》的年輕人們，「尤其是《VOGUE》把我之前每一張專輯照片都準備得非常豐富，這是我很感動的。還有，現場這些很專業的工作人員都很年輕，有一些可能（當時）都還沒出生，能夠準備這些，厚～我超級感動！」