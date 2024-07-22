Wembanyama26分準大三元沒用　法國男籃熱身賽不敵澳洲4連敗收場

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首節靠著Patty Mills拿下11分，澳洲一度取得7分領先，不過替補上陣的Guerschon Yabusele、Wembanyama和Nando de Colo輪流得分，包括Nando de Colo三分球，首節法國28：27反超澳洲。
次節，法國隊持續強攻，雖然澳洲靠著兩顆三分球追近比分，法國仍在半場結束前將領先擴大至50：44。第三節易籃後，澳洲展開反撲，Jack McVeigh砍進壓哨三分球，雙方戰成63：63平手。
決勝節雙方你來我往，Wembanyama與Rudy Gobert上演精彩空中接力，並靠著Frank Ntilikina的兩罰，法國以82：81領先，但法國卻在關鍵時刻發生致命失誤，澳洲Dyson Daniels命中致勝兩分，而Wembanyama三分出手沒進最終法國以1分之差敗給澳洲。
法國會準備好 Wembanyama：我不擔心
法國男籃本屆奧運與日本、巴西和德國同在B組。身為地主的法國，卻在官辦熱身賽4戰全敗，但Wembanyama老神在在，「我不擔心，我們會在6天後準備好。」
澳洲在官辦熱身賽僅輸給美國夢幻隊，本屆奧運位居「死亡之組」，同組對手有「字母哥」 Giannis Antetokounmpo領軍的希臘，以及Shai Gilgeous-Alexander、Jamal Murray坐鎮的加拿大，還有歐陸強權西班牙。
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