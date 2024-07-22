巴黎奧運7/26登場！7-11雪碧思樂冰霸氣回歸　全家每天送牛奶雪糕

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🟡7-11思樂冰4大優惠整理：
◾即日起至8月20日：每日任2杯享抽抽樂優惠，最低0元。
◾7月24日至8月20日，思樂冰全品項每逢周五六日，第2杯7折。
◾7月24日至8月20日，大杯思樂冰搭配69元以上指定小酒，組合價100元起。
◾即日起至8月31日：OPENPOINT行動隨時取大杯10杯300元、特大杯10杯320元。
半夜追賽事不怕肚子餓，「哈燒專櫃」7月24日至28日全品項第2件5折。而熱食自助區的熱狗、大亨堡，7月24日至8月6日任選第2件省10元；即日起至8月20日買大亨堡還有咖啡加購優惠，可用20元加購大杯美式、30元加購大杯拿鐵。
7-ELEVEN表示，今年與中華電信合作，7月27日至8月12日在指定門市的OPEN!CHANNEL數位看板聯播網，以及指定酒BAR的MOD公播奧運賽事，7月27日下午在花蓮DAKA台泥園區、7月31日晚間在嘉義阿里山火車站前廣場前，也特別主辦2場戶外公播活動。
全家則是祭出「最強祭品文」，7月26日至8月11日在巴黎奧運舉辦期間，台灣選手共獲得幾面獎牌（金、銀、銅牌加總），全家就抽出同等獎牌數量的65吋電視。7月24日至8月20日每天15:00-06:00指定時段，在門市單筆消費滿168元就可參加抽獎。
全家LINE官方帳號也在7月24日至8月20日期間，同步推出應援轉轉樂遊戲，天天抽冰品優惠券，最高可免費獲得牧場直送4.0巧克力牛奶雪糕，或百吉元氣C棒棒冰買一送一。Let’s Café也換上新款杯身，即日起至8月20日期間，買Let’s Café經典系列、特濃系列任選第2杯7折。
🟡全家TEAM運動抽獎趣
📍活動日期：7月24日至8月20日
📍活動機制：全家LINE官方帳號好友每日可玩1次
📍活動獎項：
◾杜老爺藍莓優格雪糕特價30元優惠券
◾桂冠百香白葡萄雪酪特價30元優惠券
◾伯爵可可奶蓋雪糕特價25元優惠券
◾古道梅子綠茶奶蓋雪糕特價25元優惠券
◾百吉元氣C棒棒冰買一送一優惠券
◾牧場直送4.0巧克力牛奶雪糕免費兌換1支
宵夜優惠部份，7月24日至8月20日連續四周，全家媽媽煮藝集結超過20款袋裝小吃，包括香辣霸王雞球、東山綜合滷味、美式BBQ烤雞翅等，任選兩件8.8折；南洋酸辣燙「馬尚煮」則有4入69元限時優惠。