歐陽娜娜再爆緋聞！驚傳熱戀29歲搖滾鼓手 羅馬甜蜜約會全被挖
藝人歐陽龍與傅娟的二女兒歐陽娜娜號稱最美星二代，24歲的她曾與多位男藝人傳出緋聞，近年來她積極在中國發展演藝事業，近日再度爆出與搖滾樂團鼓手安雨戀愛中。兩人一同出遊羅馬的被粉絲曝光後火速引起熱議，也令外界猜想，繼緋聞前男友翟子路後，歐陽娜娜再度展開新戀情。
記者史平旭／綜合報導
日前，有粉絲在中國社群平台上PO出「偶遇」歐陽娜娜的照片，為參加大提琴夏令營的歐陽娜娜身著休閒打扮現身羅馬街頭，只是沒想到畫面上竟有一位金髮的男子與她同行。照片曝光後，被眼尖的粉絲發現該男子為Mandarin樂隊的鼓手安雨。其實早在今年4月，中國搖滾圈中就傳出因合作音樂節目《樂隊的夏天》而相識的兩人開始熱戀的傳聞，雙方也被扒出有不少同款的衣服，如今歐陽娜娜為參加當地音樂活動而飛往羅馬時，竟也見到安雨的身影，更加坐實了這條緋聞的真實性。
鼓手安雨畢業於上海音樂學院，曾前往荷蘭阿姆斯特丹音樂學院進修，與今年5月剛從美國伯克利音樂學院的歐陽娜娜同樣擁有深厚的音樂背景，兩人似乎也因音樂的共鳴而擦出火花。出道8年來緋聞不斷的歐陽娜娜，先後與演員劉昊然、吳磊、翟子路、導演陳凱歌兒子陳飛宇、TFBoys成員王源等人傳出熱戀，如今再傳緋聞，也令許多粉絲也表示已經見怪不怪了。