中職戰報Week 16／多位台灣棒球神獸加持　史上最頂明星賽內容

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今年中職明星賽前進台北大巨蛋舉行，不僅票房創下史上最佳，2天合計62354名觀眾入場，就連劇本也誠意滿滿，不論場邊應援還是場上球員，都放肆秀自己；場邊的經典教練團更放下包袱來到場上一起接受滿場球迷歡呼。中華職棒能夠走過過去風雨並來到現在的盛況，是這些經典OB努力在場上打球，與場邊堅定支持的球迷共同攜手度過的成果。
第1日的明星賽吸引33688名球迷進場，從一開始的全壘打大賽，魔鷹、林安可等土洋重砲就不斷吸引大家驚呼；又或是比賽場上，周思齊首打席穿著過去誠泰Cobras的球衣上場，引領大家進入時光隧道，還是葉保弟在打擊區旁跳整應援舞；平野恵一、陳金鋒2名總教練跟一、三壘審互換工作位置，還跟中華隊總教練曾豪駒上演激烈抗議戲碼，首日就已讓球迷討論不斷。
第2日的明星賽更直接加碼許多難忘場景，中華隊捕手教練高志綱上場幫老搭檔潘威倫蹲捕，讓許多球迷跟場上的球員都尖叫連連；到了9局上，中華隊投手教練王建民不讓球迷失望，拿起投手手套直接換手投球，更接連面對洪一中、陳金鋒、彭政閔這3位中職傳奇教練；後續葉君璋也接替蹲捕、林岳平上來救援關門，再面對代打的張建銘，才結束這個讓人難以忘懷的夜晚。
為了籌辦這次明星賽，中職在籌辦招商上花了許多心力，光籌備期就長達半年；全聯盟集體動員，甚至連二軍裁判也動起來參與明星賽後勤支援。因此在整個明星賽過程裡，球員與教練能夠放鬆享受這個舞台，不論是臨時起意的「大場面」，還是綜藝效果十足的玩樂劇本，先要製造氛圍、才能投入其中，這是中華職棒聯盟想要達到的結果。
不過這次中職明星賽的成果卓越，未來絕對會被用同樣標準嚴格檢視；甚至未來如果明星賽移到其他球場，能否跟台北大巨蛋有一樣的效果？像是在腹地的安排規劃，流程順暢與互動性兼具，都是中職需要絞盡腦汁的地方。而在明星賽效果劇本滿滿，聚焦球迷目光的同時，中職與發包的製作單位，能否把活動效果與品質呈現給電視機的球迷朋友看，也是未來中職仍須進步的地方。
但無論如何今年中職明星賽已做出口碑，相信未來明星賽的這個品牌，在未來幾年內將具有一定吸引力，對於中職聲勢擴圈、增加聯盟收入、吸引更多人才與廠商投入，都有正面的效果，今年的中職明星賽也是我看過並參與過，流程橋段最棒的中職明星賽，給予最頂評價絕對實至名歸。
單周之星：大學長的最後一次明星賽 引退賽的預告舞台
今年中職有許多陪伴球迷許久的大學長資深球員，即將步下職業生涯的舞台，先前已有中信兄弟官大元、統一獅高國慶舉辦完引退儀式，而中信兄弟周思齊、統一獅潘威倫也將在本季「最後一舞」，上周舉辦的中職明星賽，也是他們生涯最後一次的參與，而且在台北大巨蛋舉行，是結束生涯最好的句點。
周思齊為了想給球迷難忘回憶，特地穿上過往誠泰Cobras的球衣在明星賽中登場。原本周思齊準備的是過往誠泰Cobras特別版的酒紅色球衣，但因為中職明星賽首日是穿白色主場戰袍，所以才特地把原本已送人的誠泰Cobras白色主場版球衣要了回來，搭配過往的白底條紋球褲，讓球迷瞬間穿越時光隧道。
隔天的明星賽第2戰，周思齊再穿上誠泰Cobras經典的黑色客場戰袍上場守備，據了解為了要讓整套裝備都原汁原味，除了過往所實戰的球衣球褲之外，周思齊也特地準備全新的黑色頭盔，並搭配復刻的貼紙，重製了過往誠泰Cobras的全套裝備，就是希望讓球迷有最完整的體驗。
誠泰Cobras是中職的流星球隊，曾經在當時帶給球迷不同的感官體驗，但也因為職棒簽賭案與母企業轉賣而瞬間消失。作為台灣棒球文化的考據者，周思齊希望喚醒大家的記憶之外，也希望讓大家更能熟知誠泰Cobras這支球隊，才想到用這樣的方式吸引眾人目光。
除了周思齊之外，潘威倫上場投球，老搭檔高志綱上來蹲捕，甚至依照過往習慣，在練投完畢後一起溝通暗號，就像過往一樣自然。潘威倫說：「跟以前一樣，就是會習慣講說大概會投什麼球種，就像是回到之前的感覺。」
在準備派上潘威倫上場投球時，中職明星隊總教練葉君璋就向高志綱打暗號，要他快點上場來蹲捕。這臨時起意的橋段，讓許多人熱淚盈眶，畢竟潘威倫與高志綱這對投捕搭檔，不僅幫助統一獅奪下許多冠軍，甚至在國際賽時也都默契十足，就像高志綱說的：「一接到球的感覺，就知道這是嘟嘟(潘威倫)投的球，球投到哪，球路怎麼跑，就像是呼吸一樣自然。」
最後一次參與明星賽，就在台北大巨蛋內體驗，周思齊與潘威倫都認為是心中難忘的回憶，而兩人的引退賽，也都被所屬球團中信兄弟與統一獅安排在大巨蛋內舉行，若沒參與到這一次明星賽的球迷，到時候也千萬不要錯過，兩位中職神獸級球員，在台北大巨蛋由所屬球隊規劃的最後一舞。
最Hot球隊：明星賽操兵後 12強賽備戰中職加速動起來
近年中職明星賽剛好都與一級國際賽有關係，因此中職可藉由明星賽的機會組軍中華隊，不僅可以讓負責後勤的中職操兵，也可讓有機會入選國家隊的中職球員一起先互相瞭解，在輕鬆的氣氛下建立彼此默契與情誼，是相當不錯的方式。
而年底的世界12強棒球賽與明年初世界棒球經典賽資格賽，都可望由同樣的教練團人馬組軍，從去年的經典賽到明年的經典賽資格賽，連續3大國際賽都用同樣的班底穩固軍心。目前教練團成員，已確定總教練曾豪駒、首席兼捕手教練高志綱、打擊教練彭政閔、投手教練王建民、內野守備教練陳江和、外野守備兼跑壘教練張建銘等6人，未來還有機會再補進投手教練等職務。
在中職例行賽持續進行的過程中，中華隊總教練曾豪駒也委由陳瑞昌作為統籌教練來執行工作，包括進行敵隊情蒐與球員情況瞭解，目前已提出80人名單供選訓委員與教練團做參考。這80人名單中，包括投手37人、捕手8人、內野手22人、外野手13人，另有12名旅外球員。在剛結束的明星賽不久後，曾豪駒也將跟陳瑞昌與聯盟人員一起到國外瞭解旅外球員近況。
根據世界棒壘球總會規定，世界12強賽的參賽球隊，必須要在9月中將45人大名單提報，若有近況不錯的球員成為漏網之魚，甚至是在就近觀察旅外球員，發現其他的可用之兵，或許仍有機會透過選訓會議的更換來補進球員大名單中，作為之後再討論的參考。