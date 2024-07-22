台中OUTLET有偷拍狼！尾隨女子惡行全都錄　遭抓包被多人當街爆打

私幼狼師「認猥褻不認性侵」！多名女童慘受害、8/16台北地院宣判

▲台北市信義區某私立幼兒園，爆發園長之子涉嫌猥褻、性侵、甚至偷拍女童。（圖／翻攝Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司 ）　
▲台北市信義區某私立幼兒園，爆發園長之子涉嫌猥褻、性侵、甚至偷拍女童。（圖／翻攝Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司 ）　

記者林盈君／綜合報導

台北市信義區某私立幼兒園，驚傳園長之子、毛姓教保員，涉性侵猥褻女童案，案件審理期間，毛姓教保員坦承加重強制猥褻，但否認涉加重強制性交，由於本案已辯論終結，台北地院將於8月16日宣判。

我是廣告 請繼續往下閱讀
據了解，幼兒園狼師爆性侵猥褻案，引發輿論撻伐，涉案的毛姓教保員已遭收押，其涉嫌利用職務之便，對多名女童性侵猥褻，並拍少多部未成年性影片，遭檢方依法起訴聲押獲准。法院審理期間，毛姓教保員坦承6次對女童強制猥褻，但否認有加重強制性交犯行，但法官依據相關證據及證人證詞，認定其犯罪嫌疑重大。

根據裁定書指出，毛姓教保員曾命令女童不可對外說案情，合議庭認為，其涉犯的加重強制性交罪，法定本刑在7年以上，且被害人數眾多，嚴重危害兒童的身心發展。本案已辯論終結，8月16日台北地院將宣判一審結果。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

台中OUTLET有偷拍狼！尾隨女子惡行全都錄　遭抓包被多人當街爆打

竹東公園驚見流浪嬰兒！全身髒兮兮飢餓哭泣　媽疑遭丈夫趕出家門

好心收留男友人！浴室遭裝針孔偷拍　2女慘成「私密片女主角」

東基醫師竟是偷拍狼！連病患家屬也受害　院方回應：已終止合約

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生