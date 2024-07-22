私幼狼師「認猥褻不認性侵」！多名女童慘受害、8/16台北地院宣判
台北市信義區某私立幼兒園，驚傳園長之子、毛姓教保員，涉性侵猥褻女童案，案件審理期間，毛姓教保員坦承加重強制猥褻，但否認涉加重強制性交，由於本案已辯論終結，台北地院將於8月16日宣判。
記者林盈君／綜合報導
據了解，幼兒園狼師爆性侵猥褻案，引發輿論撻伐，涉案的毛姓教保員已遭收押，其涉嫌利用職務之便，對多名女童性侵猥褻，並拍少多部未成年性影片，遭檢方依法起訴聲押獲准。法院審理期間，毛姓教保員坦承6次對女童強制猥褻，但否認有加重強制性交犯行，但法官依據相關證據及證人證詞，認定其犯罪嫌疑重大。
根據裁定書指出，毛姓教保員曾命令女童不可對外說案情，合議庭認為，其涉犯的加重強制性交罪，法定本刑在7年以上，且被害人數眾多，嚴重危害兒童的身心發展。本案已辯論終結，8月16日台北地院將宣判一審結果。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110