十盛奶茶爆爭議！紀卜心遭酸「難怪一堆錢出國玩」本人直球回應了
近期全台手搖飲店接連爆發食安爭議，知名網紅見習網美小吳、紀卜心創立的「十盛熟成奶茶專賣店」也被消基會點名奶茶成分標示不清，紀卜心昨（21）日在IG上傳多張最新聲明稿，強調衛生局17日稽查後認定十盛「並無違規事宜」。許多網友仍湧入到她的IG上酸她「難怪一堆錢出國玩」，而紀卜心也親自回應「辛苦你了跑來這罵我。」
記者薛羽彤／綜合報導
消基會日前指出，十盛熟成奶茶所用的乳品、鮮奶標示不清，店家雖然有告知消費者使用的是「熟成生乳加上鮮奶」，但是官網打著「日本北海道十勝乳」為宣傳。十盛發聲明澄清，從來沒有說「熟成奶茶系列」為百分之百的純鮮奶茶產品，都是「熟成生乳」加上「鮮奶」調製而成，其中含些許奶精，主要是用來增加口感和風味。
有網友到紀卜心的最新IG貼文留言：「測試一下，十盛是用什麼鮮奶啊？」紀卜心昨日親自回覆網友：「台灣鮮奶品牌，統一鮮乳唷！」首度以老闆娘身分向消費者釋疑。
十盛的食安爭議鬧得沸沸揚揚，有網友到紀卜心IG上狠酸「結果官網寫北海道的？難怪一堆錢出國玩」、「粉絲這麼好割喔」，對此，紀卜心現身回應，「聲明文已發布，麻煩去詳細閱讀，衛生局回覆也沒問題喔，辛苦你了跑來這罵我。」目前紀卜心IG已限制留言數量。