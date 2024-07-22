金廈泳渡團「類踩線」！百名陸客刺激消費 金門縣府盼效應擴大
第12屆金廈泳渡活動21日登場，今年度抵金人數最多的大陸專業交流團，共有174名大陸選手、官員，由廈門經小三通搭船到訪金門。為營造爭取陸客開放先機，金門縣政府、體育會也安排團員走訪地區點、特展站，團員中的10餘位官員更由縣府等單位派員陪同參訪包括金酒、戰地坑道、僑鄉聚落等「類踩線」行程，希望以此善意加速推進陸客來金觀光旅遊的進度。
記者林莞茜/綜合報導
金門縣副縣長李文良代表指出，金廈泳渡是兩岸最受矚目的體育賽事之一，每年來自世界各地的優秀選手齊聚在美麗的金廈海域，挑戰自我、超越極限，展示勇氣與堅韌。全長七公里的泳道，象徵著運動的精神、毅力和跨越困難的決心，藉由這項活動，建立兩岸推動體育、文化交流的永續關係。
據了解，大陸專業交流團在19日即抵金，並到訪金門酒廠，也體驗地區風味小吃，還經金門大橋走訪烈嶼，在景區留下兩岸同框、落日美景相伴的金門獨有的地緣特色畫面。這批百人交流團不僅替各景點帶來目前少見的陸客身影，也在貢糖、鋼刀、麵線、一條根等各購物站與市區商家留下累計超過百萬元的消費貢獻。
團員代表也透露，此行游泳選手因為要參加泳渡接力賽，都採非正常口岸通關，所以行李數量有一定程度的規範，因此大家都儘量將行李箱裝好裝滿才交寄運回廈門。
縣府大陸事務辦公室對於「類踩線」團圓滿完成行程，金門縣長陳福海期盼能為賓客們留下豐富的回憶，並樂見於他們也能透過抖音、小紅書等網路平台分享金門觀光特色，後續也將持續邀請陸客抵金交流，爭取離島陸客自由行、團體遊能早日獲得兩岸有關單位的開放，為金門旅遊帶來新契機。