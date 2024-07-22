潘瑋柏曬19歲青澀照！「小鮮肉帥樣」釣出羅志祥虧：兄弟回不去了
歌手潘瑋柏是易胖體質，儘管年輕時身材保持不錯，近來卻頻頻被發現發福，意外成為眾人調侃的焦點，他本人也自嘲是「潘瑋厚」，還有粉絲看到他本人表示：「你很瘦啊，哪有那麼胖」，日前他無意間翻到自己19歲時的青澀照片，竟釣出羅志祥留言虧：「兄弟，回不去了，沒事的，你就繼續吃吧！」
記者吳昕蓓／綜合報導
日前有網友在小紅書上曬出潘瑋柏1991年參加中廣「流行之星」選秀比賽的照片，珍貴照片被潘瑋柏轉發，他也在內文感慨寫下：「19歲那年，一切的開始，哈，不知道怎麼找到的圖」，只見畫面中，潘瑋柏看起來身材纖瘦，露出招牌笑容，容貌看起來幾乎沒有改變，只是多了幾分青澀氣息。
照片曝光後，釣出不少藝人朋友留言，不僅小甜甜直呼：「瘦的你真的超帥！」羅志祥也笑虧：「兄弟，回不去了，沒事的，你就繼續吃吧！大家都愛你」，充滿回憶殺的照片讓網友忍不住感嘆，「以前好帥」、「我前幾天才在看你出道之前參加配對活動的節目」、「和現在沒差…就長一點點的肉了」、「好青澀。」
事實上，潘瑋柏先前在中國舉辦演唱會，再度被質疑變胖，他也發文分享，最近上街、吃飯、辦事，聽到最多的對話就是： 「你很瘦啊！哪有那麼胖。」讓他聽了十分無奈，不知道該開心還是難過，只能以傻笑來回應對方，他也曾自嘲：「我演唱會真的超值票價！一場可以看4個歌手表演！潘瑋柏、潘帥、潘瑋（因為胖到沒有脖子，所以沒有柏（脖））和潘瑋厚」，高EQ回應圈粉無數。