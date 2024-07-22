影／漢光首日 國軍第4作戰區戰甲車出動 小朋友夾道加油
今年度國軍漢光40號演習今天凌晨正式展開，國軍各部隊接獲指令後陸續前往各戰術位置進行任務操演。今（22）日上午，國軍第四作戰區機步第333旅接獲指令，出動多輛戰甲車前往戰術位置待命。浩浩蕩蕩的車隊出現在屏東內埔鄉街頭，路過一家幼兒園門口，200多名小朋友在馬路兩旁高舉國旗，為路過的國軍車隊為官兵打氣加油，國軍官兵也在車上比讚回應。
記者莊全成／屏東報導
漢光演習第一天，第四作戰區出動多輛雲豹甲車與迫砲車，展現國軍防衛打擊力量。一早8點30分，車隊從營區出發，出動偵察排、CM32、CM34雲豹八輪甲車、CM23履帶迫砲車及多輛支援勤務車輛，展現防衛國土的強大打擊力量。士官持槍警戒，過程中還演練偵搜及警戒，軍容壯盛。上午車隊行經屏東內埔市區時，路旁有兩百多位小朋友與家長一起高舉小國旗及加油看板，歡迎國軍車隊。大家紛紛大喊「國軍加油、國軍我愛你」表達軍民一心，高舉大拇指稱讚「英勇國軍，有你真好」。
據了解，此次演習採「實兵、實時、實地」最大化實戰化訓練，使國軍各級部隊熟悉戰場環境，也籲請國人給予國軍肯定及鼓勵，以實際行動支持國防，作為國軍最堅實的後盾。