拜登宣布退選！支持賀錦麗接棒對決川普 蔣萬安這樣說
美國總統拜登（Joe Biden）經過辯論會的災難性表現、北大西洋公約組織（NATO）峰會失言、川普槍擊案與感染新冠肺炎後，宣布退出總統大選，並表態支持副總統賀錦麗（Kamala Harris）接棒。對於拜登退選，台北市長蔣萬安今（22）日表示，台灣還是持續跟美國維持一個穩固、友好的情誼，也希望能夠持續地穩定區域的安全、和平以及繁榮。
記者呂炯昌／台北報導
蔣萬安今日上午前往信義區視導東大排導流改善及清淤情形，並接受聯訪。媒體問國會改革法，憲法法庭裁准暫時處分，民進黨發言人吳崢卻提早知道，認為結果認為公正嗎？蔣萬安表示，人民還是期待大法官是扮演客觀、公正、獨立、超然的角色來依法審判。
媒體問民進黨立委陳培瑜建議將閩南語更名台灣台語，教育部也正式公告，覺得妥適嗎？蔣萬安說，民眾其實更關心包含缺電的問題、能源政策、物價、居住的問題。
媒體追問，拜登宣布退選了，但因為共和黨總統提名人川普對台灣有一些收保護費等等一些比較不友善的言論，詢問怎麼看？蔣萬安說，台灣還是持續跟美國維持一個穩固、友好的情誼，也希望能夠持續地穩定區域的安全、和平以及繁榮。
針對二殯命名，民政局採訪通知寫「殯與火之歌跟殯雪奇緣」，不少民眾覺得有點戲謔，對此，蔣萬安說，今天殯葬處也已經正式公佈，未來二殯就是懷愛館，所以當然殯葬處我想可以有更全面、更周延的考量。