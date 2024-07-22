快訊／越共中央總書記阮富仲去世！之前就傳身體欠佳

繼任者之爭將加劇？越共領導人阮富仲突然去世　專家看經濟與外交

▲越共領導人阮富仲19日去世，外界推估繼任者之爭將加劇，並分析經濟與外交局勢。圖為越南峴港巴拿山。（圖／報系資料照）
▲越共領導人阮富仲19日去世，外界推估繼任者之爭將加劇，並分析經濟與外交局勢。圖為越南峴港巴拿山。（圖／報系資料照）

國際中心賴正琳／綜合報導

越共領導人阮富仲（Nguyen Phu Trong）19日去世，此消息震驚全球，外界推估繼任者之爭將加劇，並分析政治走向，不過核心經濟與外交政策應暫時保持不變，在越南總書記阮富仲的領導下，越南過去10年的國內生產總值（GDP）年均增長率為5.8%，並且在新冠疫情期間也取得不錯成績，所推行的「竹子外交」也讓外國資金不斷流入。

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《越通社》報導，阮富仲在長時間患重病後，因年老體弱，於星期五（19日）下午1時38分在河內108中央軍隊醫院去世。外界認為阮富仲去世給越南政壇留下權力真空，爭奪接班人的競爭將更加激烈。受訪學者認為，越南可能會發生一場接班危機，但核心的經濟和外交政策應能夠保持穩定。

在越共體制中，當總書記不能履職時，應由常務書記處暫時代理，但阮富仲並未遵循這一規則。一名知情人士告訴英國廣播公司（BBC）越南語頻道，阮富仲在上週三（17日）下午陷入深度昏迷前，選擇了國家主席蘇林（To Lam）代為執行總書記職務。

這決定顯示阮富仲十分信任蘇林，因為他曾在反貪腐運動中有亮眼表現，這也讓他在這場繼任者之爭中特別有優勢，外界認為蘇林很有可能先接任總書記之位，不過只是暫時性接任，越共第十四次全民代表大會將於2026年召開，誰能最終成為一把手還有待觀察。

▲18日越南共產黨已提名公安部部長蘇林出任國家主席。（圖／翻攝自FaceBook）
▲蘇林目前暫時代理阮富仲職務，被認為是最熱門的下任最高領導人繼位者。（圖／翻攝自FaceBook）
新加坡尤索夫伊薩東南亞研究院越南項目研究員潘春勇接受《聯合早報》採訪時說，越南的政治內鬥將加劇，面臨一段不確定、但不會明顯不穩定的時期。法國國防學院戰略研究所研究主任、越南問題專家特雷格洛德（Benoit de Treglode）受訪時則說，越共的合法性來自經濟增長，「他們不能嚇跑外國投資者，因此維護越南的政治穩定是蘇林的首要任務。」

至於外交問題，專家認為也不會有太大變動，因為既親中又親美的竹子外交一直是越南外交政策的核心，「越南受益於在美國和中國之間維持平衡立場，這幫助越南吸引了外部資源，促進經濟發展，因此阮富仲的繼任者沒有理由改變它。」

而經濟方面，由於阮富仲的「反貪腐運動」在一定程度上淨化了越南官場，但也產生了消極不作為的風氣，有時甚至導致公共行政陷入癱瘓，因為官員擔憂惹禍上身而不敢審批案件，更讓外國資金難以流入越南。與此同時，民眾對巨大的貪腐金額感到驚訝，對官僚系統廉潔性的信心反而降低，這些都是新任繼位者上任後所要面對的棘手難題。

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