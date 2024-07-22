新北私幼教保員涉虐童！棉被悶頭、打耳光 教育局開鍘：終身停聘
今年3月間，新北市板橋區某私立準公共幼兒園，傳出3名教保員涉嫌對8名幼童不當體罰，包括以棉被悶頭、打耳光，甚至讓幼童當眾露下體，導致幼童身心受創，情緒出現異常。對此，新北教育局表示，接獲通報已介入調查，調查結果出爐，將對3名涉案教保員開罰3萬至60萬罰鍰，園所負責人也挨罰6萬並勒令停招。
記者林盈君／綜合報導
據了解，3名教保員涉嫌對幼童不當管教，像是以棉被悶頭、打耳光、用腳踩後背腰部等，家長發現後氣的提告、並投訴媒體。新北市教育局表示，接獲家長陳情後，隨即派員介入調查，針對涉案的3名教保員，裁處終身不得聘任、列管3年及接受研習，並分別開罰60萬、30萬及3萬，今年6月，同步上網公告幼兒園及行為人姓名。
而針對幼兒園管理疏失部分，新北教育局依規定裁處6萬元，並勒令該園停招，於今年8月起，解除該園準公共幼兒園契約。新北教育局表示，家長若需相關法律諮詢，也會立即提供協助。
※【NOWnews 今日新聞
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