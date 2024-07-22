中常委分親賴、非賴？陳亭妃：太多陰謀論、大家都是賴系
民進黨昨日全代會落幕，兩年一度改選中常執評委，重組黨內權力核心引發各界關注，最終結果出爐，分別為新潮流2席、英系2席，此外蘇系、正國會、湧言會、民主活水與綠色友誼連線各一席，遭正國會除名的陳亭妃上演大驚奇，透過抽籤成功挺進中常委。對於被區分為「新賴系」與「非賴系」，陳亭妃今（22）日受訪表示，這說法對主席並不公平，有太多的陰謀論了，強調大家都是賴系、賴派，就是支持台灣、支持民進黨。
記者陳威叡／台北報導
中常委選舉結果出爐，被外界劃分為「新賴系」6席與「非賴系」4席，對此陳亭妃今日接受資深媒體人黃光芹專訪時表示，認為這說法是不公平的，無論是哪一個主席，大家就是一致性支持主席做法，照著制度與規則走。
陳亭妃說，若將中常委劃分親賴、非親賴，這樣劃分對主席也不公平，他沒有這麼想，10個常委都是自己人，這說法讓主席也很難講話，強調大家就是賴系、賴派，支持台灣也支持民進黨，照著制度規則走，這是大家共同的方向。
陳亭妃也提到，主席在全代會、立院或是與立委聚會，都強調要「團結、團結再團結」，所以怎麼可能高喊團結，然後黨內又在廝殺，這是不可能的事情，認為是有些人要搬石頭給主席來擔，這對主席非常不公平，「有太多陰謀論了」。