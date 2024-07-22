林靖恩當街喝酒抽菸畫面曝！疑遭佔便宜 同行半裸男猛開黃腔
知名音樂人李坤城與年下40歲的嬌妻林靖恩的「爺孫戀」曾轟動全台，但在去年李坤城因大腸癌過世後，林靖恩開始傳出精神狀態不佳，甚至需要前往醫院戒酒門診治療的消息。本月10日才因偷吃民眾外送餐點而被捕的林靖恩，沒想到不到兩週的時間，她再度被拍到與「疑似」街友的老人在公園抽菸喝酒，更有人對她開黃腔，想要趁機佔她便宜，影片一曝光再次引起外界譁然。
記者史平旭／綜合報導
近日，有人在臉書社團中PO出林靖恩的影片，只見一頭短髮的她坐在公園樹下，身旁圍了不少疑似街友的老人。其中一位阿伯拿出2罐啤酒遞給林靖恩及她身旁一位上身半裸的赤膊男，另一位阿伯則掏出香菸請她抽、幫她點菸。身旁的赤膊男表示自己心情很不好，想要喝醉，卻被另一位老人直言戳穿就是在肖想林靖恩而已，赤膊男甚至抓著褲擋對林靖恩說：「幫我吸一吸。」被她推開拒絕，不過林靖恩依然嬉皮笑臉，似乎不以為然。
在李坤城過世後，林靖恩多次傳出脫序行為，除了10日的偷吃外賣事件外，日前她與李坤城兒李卓軒爭奪遺產，轉賣房後搬去住飯店，卻又傳出破壞旅館公物、隨地吐痰罵人等行為鬧得沸沸揚揚，連林父都忍不住坦言：「沒有辦法了！」如今再被拍到與街友公園飲酒一事，許多人除了驚呼她「已變街友」外，更擔心她如今的安全問題和精神狀態。