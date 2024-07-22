黃正音甩開渣夫找到新歡了！戀上小7歲「207cm籃球男」大方認愛
39歲韓國「收視女王」黃正音年初與大2歲的鋼鐵企業CEO老公李英敦離婚，目前正在打離婚訴訟。今（22）日傳出好消息，她和小7歲「207cm籃球男」金鐘奎戀愛中，並透過經紀公司回應認愛，坦承「目前還在相互了解的階段」。
記者許芷芸／綜合報導
韓國演員黃正音因出演《Kill Me, Heal Me》、《她很漂亮》、《7人的逃脫》等戲劇漸漸受到觀眾喜愛與肯定，被譽為「韓劇女王」，2016年與企業家李英敦結婚，育有2子，不料今年2月黃正音在IG放出有關老公的貼文並隱喻他婚內出軌，結束8年婚姻。而面對8年婚姻破滅，黃正音還曾自虧：「我有看作品的眼光，卻沒有看男人的眼光。」
據韓媒《SPOTVNEWS》報導，2人是在熟人的聚會上變得親密，對彼此產生了好感。除此之外，還有目擊者稱2人時常在公眾場合約會且沒有特別遮掩，愛得相當大方。而黃正音也在第一時間透過經紀公司Y.ONE娛樂回應：「最近互相產生好感，正小心謹慎地相互了解中。」
如今與小7歲的籃球員金鐘奎公開認愛，戀情曝光後粉絲也紛紛給予祝福：「看大家的反應他是個好人，太好了」、「金鐘奎長得很高，去哪都會引人注目吧！」