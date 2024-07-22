稱王定宇沒放棄選市長 陳亭妃堅持選常委：跟台南市長絕對相關！
民進黨昨日全代會落幕，兩年一度改選中常執評委，重組黨內權力核心引發各界關注，最終結果出爐，分別為新潮流2席、英系2席，此外蘇系、正國會、湧言會、民主活水與綠色友誼連線各一席，遭正國會除名的陳亭妃上演大驚奇，透過抽籤成功挺進中常委。陳亭妃今（22）日接受專訪時也透露，立委王定宇未放棄選市長，與林俊憲分別擔任派系常委，自己不想輸在起跑點所以堅持要選，強調「中常委跟台南市長絕對有相關！」
記者陳威叡／台北報導
陳亭妃今日接受資深媒體人黃光芹專訪，被問及遭正國會除名一事，陳亭妃坦言心中只有感到不捨，從無到有經歷17年的時間，大家有共同理念希望台灣成為正常國家的目標，一路走來很多辛酸史。
陳亭妃表示，正國會本來就有2席中常委，在另一席還沒決定的時候，就表達想要選中常委，並表示台南立委林俊憲與王定宇，都代表派系擔任中常委，也認為王定宇未放棄選市長，既然大家有這樣的想法，是否也能來爭取。
陳亭妃表示，讓有意參選台南市長的人都在同樣的起跑點上，且自己票數就能當選一席中執委沒有問題，大家一起把餅做大，但正國會最後用她最不願看到的方式處理（除名陳亭妃），強調「中常委跟台南市長絕對有相關！」