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TXT實現與台粉的約定！10月林口開唱2天　票價、搶票日資訊一次看

▲BTS（防彈少年團）的最強師弟TOMORROW X TOGETHER（TXT）成員然竣（左起）、太顯、秀彬、休寧凱、杋圭將於10月5日、6日一連2天在林口體育館開唱。（圖／TXT X）
▲BTS（防彈少年團）的最強師弟TOMORROW X TOGETHER（TXT）成員然竣（左起）、太顯、秀彬、休寧凱、杋圭將於10月5日、6日一連2天在林口體育館開唱。（圖／TXT X）

記者陳雅蘭／綜合報導

南韓娛樂公司龍頭HYBE繼BTS（防彈少年團）之後，相隔6年打造新男團TOMORROW X TOGETHER（簡稱：TXT），成員包含然竣（YEONJUN）、秀彬（SOOBIN）、杋圭（BEOMGYU）、太顯（TAEHYUN）、休寧凱（HUENINGKAI）等5位，他們繼2023年來台開唱後，今年確定二度訪台，10月5日、6日一連2天在林口體育館舉辦演唱會，售票資訊今（22）日全部公開，票價最貴6800元，最便宜3800元，8月4日正式開賣。

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▲TXT二度來台，繼2023年在南港展覽館開唱後，這次場地升級至能容納9000人的林口體育館。（圖／遠雄創藝）
▲TXT二度來台，繼2023年在南港展覽館開唱後，這次場地升級至能容納9000人的林口體育館。（圖／遠雄創藝）
TXT的5位成員擁有「撕漫男」帥氣外貌，全團平均身高181公分，出道曲《Crown》推出即獲得破億佳績，後續發行的歌曲《9 and Three Quarters（Run Away）》、《LO$ER=LO♡ER》、《Good Boy Gone Bad》、《Sugar Rush Ride》、《Deja Vu》都會掀起樂壇一陣旋風，不論是洋溢青春活力的歌曲，還是性感惹火的曲風，皆難不倒他們。

5位成員舞台上魅力滿分，台下富有的呆萌綜藝感也是圈粉主因之一，過去出演羅PD的網路節目《出差十五夜》，秀彬在隨機舞蹈挑戰環節努力生存到最後，融化在場所有明星好友，SEVENTEEN成員珉奎對著他比愛心，連DINO都表示「入坑秀彬」；還有他們出演《Running Man》聖誕節特輯，杋圭秀出瘋狂極致的勝負欲，自帶喜感的反轉面貌，令MOA（粉絲名）狂喊：「更愛他們了！」

TXT履行對歌迷的承諾，延續過去舉辦的2次世界巡迴演唱會，他們5月先以首爾為起點展開第3次的《TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR <ACT：PROMISE>》巡迴演出，陸續造訪美國、日本、澳門、新加坡、印尼等地後，台灣場次確定10月5日、6日在林口體育館登場；他們也感性致謝歌迷：「不論唱著怎樣的歌曲，看到大家跟著我們一起唱跳感到很幸福，再次感受到MOA就是我們的幸福。」

《TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR <ACT：PROMISE> IN TAIPEI》資訊
演出時間：2024年10月5日（六）18、00
　　　　　2024年10月6日（日）17：00
演出地點：國立體育大學綜合體育館（林口體育館）
演出票價：6800元、5800元、5200元、4800元、3800元  
售票時間：2024年8月3日（六）12：00 – 19：00（會員優先購票）
　　　　　2024年8月4日（日）12：00（正式啟售）
售票連結：拓元售票系統

▲TXT林口演唱會的票價、座位圖資訊公開，8月4日中午12點正式啟售。（圖／遠雄創藝）
▲TXT林口演唱會的票價、座位圖資訊公開，8月4日中午12點正式啟售。（圖／遠雄創藝）

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