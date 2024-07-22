TXT實現與台粉的約定！10月林口開唱2天　票價、搶票日資訊一次看

南韓娛樂公司龍頭HYBE繼BTS（防彈少年團）之後，相隔6年打造新男團TOMORROW X TOGETHER（簡稱：TXT），成員包含然竣（YEONJUN）、秀彬（SOOBIN）、杋圭（BEOMGYU）、太顯（TAEHYUN）、休寧凱（HUENINGKAI）等5位，他們繼2023年來台開唱後，今年確定二度訪台，10月5日、6日一連2天在林口體育館舉辦演唱會，售票資訊今（22）日全部公開，票價最貴6800元，最便宜3800元，8月4日正式開賣。
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TXT的5位成員擁有「撕漫男」帥氣外貌，全團平均身高181公分，出道曲《Crown》推出即獲得破億佳績，後續發行的歌曲《9 and Three Quarters（Run Away）》、《LO$ER=LO♡ER》、《Good Boy Gone Bad》、《Sugar Rush Ride》、《Deja Vu》都會掀起樂壇一陣旋風，不論是洋溢青春活力的歌曲，還是性感惹火的曲風，皆難不倒他們。
TXT履行對歌迷的承諾，延續過去舉辦的2次世界巡迴演唱會，他們5月先以首爾為起點展開第3次的《TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR <ACT：PROMISE>》巡迴演出，陸續造訪美國、日本、澳門、新加坡、印尼等地後，台灣場次確定10月5日、6日在林口體育館登場；他們也感性致謝歌迷：「不論唱著怎樣的歌曲，看到大家跟著我們一起唱跳感到很幸福，再次感受到MOA就是我們的幸福。」
《TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR <ACT：PROMISE> IN TAIPEI》資訊 演出時間：2024年10月5日（六）18、00 2024年10月6日（日）17：00 演出地點：國立體育大學綜合體育館（林口體育館） 演出票價：6800元、5800元、5200元、4800元、3800元 售票時間：2024年8月3日（六）12：00 – 19：00（會員優先購票） 2024年8月4日（日）12：00（正式啟售） 售票連結：拓元售票系統