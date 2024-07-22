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蔡阿嘎40歲生日！老婆深夜告白　公開4分鐘音檔憂「會被滅口嗎」

▲蔡阿嘎（右）昨日迎接40歲生日，老婆二伯在社群上發文告白，還曬出10年前的音檔，擔憂表示「會被滅口嗎？」（圖／二伯IG）
▲蔡阿嘎（右）昨日迎接40歲生日，老婆二伯在社群上發文告白，還曬出10年前的音檔，擔憂表示「會被滅口嗎？」（圖／二伯IG）

記者薛羽彤／綜合報導

百萬YouTuber蔡阿嘎日前開除資深員工蘿拉，揭露蘿拉利用AB合約詐財8位數，之後不斷發文以此自嘲，態度淡然。昨（21）日是蔡阿嘎40歲生日，老婆二伯在社群上向他告白，還PO出10年前蔡阿嘎唱的〈孤單北半球〉版本，二伯笑說：「現在發這個老古董會被滅口嗎？」

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二伯在社群上祝賀老公生日快樂，談到兩人10年前復合契機，「謝謝你十年前生日突然的來訪，才能有現在的我們。是人生一場巨大改變的旅行，對你我都是。」夫妻倆這幾年經歷過許多風風雨雨，二伯表示「我真的太笨拙，常常無法適時給你好的建議和安慰，帶你離開難過的深淵，只能好好陪伴，告訴你，你需要的時候我們都在。」也期望老公在未來的日子裡都可以很快樂。

▲蔡阿嘎（右）昨日歡慶40歲生日，二伯曬出10年前音檔笑喊可能被滅口。（圖／二伯IG）
▲蔡阿嘎（右）昨日歡慶40歲生日，二伯曬出10年前音檔笑喊可能被滅口。（圖／二伯IG）
▲二伯曬出蔡阿嘎10年唱〈孤單北半球〉的音檔。（圖／二伯IG）
▲二伯（右）曬出蔡阿嘎10年唱〈孤單北半球〉的音檔。（圖／二伯IG）
二伯發文配上蔡阿嘎10年前錄製的〈孤單北半球〉音檔，背景照是兩人坐在草地上，甜蜜背靠背的模樣，二伯笑說：「現在發這個老古董會被滅口嗎？」蔡阿嘎也現身留言區說：「欸！我要求重錄！」

粉絲見證到蔡阿嘎和二伯的愛情，紛紛大讚，「有一種愛情叫做二伯跟阿嘎」、「願你們的善良帶給你們更多幸福跟快樂，PS那個青澀的唱腔不能重錄」、「你們就是我最崇拜的愛情」、「隔著螢幕跟十年，還是感受到那一片真心」、「嘎哥也太浪漫了吧。」


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