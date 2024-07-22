體驗蘇軾、李白文筆之美！中華郵政「古典詩詞郵票」7/29發行
為了闡揚古典文學之美，中華郵政公司今（22）日公布將發行「古典詩詞郵票（2024年版）」，以「山、川、風、月」為主題，選取蘇軾、李白、李嶠、劉方平等大家詩詞，一套有4枚郵票，面值包含8元2枚、9元及15元各1枚，預計7/29發行。另配合郵票發行，特印製首日封、貼票卡、護票卡、活頁集郵卡及原圖明信片各1批，提前在7/25發售。
記者魏妤庭／台北報導
中華郵政公司從107年到111年間，陸續發行以「古典詩詞」系列郵票，今年則是續以古人愛好自然、寄情山水的「山、川、風、月」為主題，選取蘇軾的「題西林壁」、李白的「黃鶴樓送孟浩然之廣陵」、李嶠的「風」、劉方平的「月夜」為題材，發行「古典詩詞郵票（113年版）」。
中華郵政公司表示，今年發行的古典詩詞系列郵票，一套有4枚，面值分別為8元2枚、9元及15元各1枚。同時，配合郵票發行，特印製首日封、貼票卡、護票卡、活頁集郵卡及原圖明信片各1批，提前在7/25發售。另製作預銷首日戳低值封及套票封，於郵票發行當日供售。
詩句介紹如下：
一、〈題西林壁〉蘇軾（面值8元）：橫看成嶺側成峰，遠近高低各不同。不識廬山真面目，只緣身在此山中。
二、〈黃鶴樓送孟浩然之廣陵〉李白（面值8元）：故人西辭黃鶴樓，煙花三月下揚州。孤帆遠影碧山盡，唯見長江天際流。
三、〈風〉李嶠（面值9元）：解落三秋葉，能開二月花。過江千尺浪，入竹萬竿斜。
四、〈月夜〉劉方平（面值15元）：更深月色半人家，北斗闌干南斗斜。今夜偏知春氣暖，蟲聲新透綠窗紗。