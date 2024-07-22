阿虎老婆懷27周胎兒「心跳沒了」！心痛引產 淚喊：為何是我？
綜藝節目《瘋神無雙》固定班底阿虎（吳致任）今年4月底才分享圈外女友懷孕喜訊，並開心曬出寶寶超音波。未料本月20日阿虎和老婆透過影片透露老婆流產，27周的寶寶沒了心跳，而且這也是她二度流產。影片中兩人難掩悲傷情緒，看得出大受打擊。
記者許芷芸／綜合報導
阿虎在影片中表示：「早上老婆肚子不舒服，因為跟平常的感覺不一樣，於是在產檢前一天，決定先去醫院檢查，聽到了非常可惜的事情就是，胎兒沒有心跳，那就....留不住了。」過程中，阿虎忍不哽咽頻頻拭淚，他表示從老婆懷孕到現在，所有事情都是第一次體驗，也還在學習，原本都已經做好迎接新生命的到來，突如其來的消息令他難以接受：「我不明白為何是我？這感覺真的很糟，你甚至還沒認識他，他就離開了。」
阿虎老婆悲傷地說，當時聽到醫生說胎兒沒心跳很傻眼，心情非常震驚：「我問醫生說現在怎麼辦，就是要引產，因為小朋友很大了，要27週了（大約7個月）。」而她也透露這其實是第二次流產：「第一次的時候還不到一個月，所以沒有那麼深刻的痛。」阿虎在一旁強顏歡笑：「也許她想要含著金湯匙出世吧！那我們就多賺一點錢，等有錢的時候再讓她當個富二代。」
其實阿虎得知當爸時，才開心發文表示：「很抱歉！你不是含著金湯匙，你並非富二代，但我選擇了你，你選擇了我，這是我們的選～擇～」表示未來也會努力兼差養家。如今傳出噩耗，令人痛心不已，許多粉絲也紛紛在影片底下留言替他加油打氣。