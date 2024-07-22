咖啡店謝絕挺藍白客人！突宣布到月底前不收客 原因曝光
位於台南的「山米咖啡所」，主打推廣精品咖啡，希望大家可以沒有壓力的品飲到每一個產區的精品咖啡，決定店裡大部分的咖啡品項都不收費，而在本月中更新需知，新增要確認政治立場，提及因藍白立委在國會無法無天的擴權亂象，「暫時不收2024年總統大選時投票給國眾兩黨的人」，昨日則在社群平台感謝台派朋友支持，讓店內人潮暴增，但這並非當初的初心，還是希望大家能關注咖啡不收費的原意或是咖啡風評不錯，因此決定即日起到7月底不收客人，「大家先冷靜一下。」
記者陳威叡／台北報導
山米咖啡所昨日於社群平台表示，感謝各位台派朋友的支持，讓店內人潮暴增，但其實對於因爲表態立場而受到關注，並非是當初發不收2024年票投藍白的人的初心，只是單純不爽藍白在國會上的胡作非為，才有了不收票投白藍客人的決定。
咖啡所指出，還是希望大家來光臨是因關注到為什麼要作沒有收費的咖啡店，或是聽咖啡風評不錯，又或是每周會把部份收入捐給不同的公益團體，這也是從開店以來一直堅持的事，宣布從今天起到7月底不收客人，「大家先冷靜一下。」
咖啡所解釋，店一樣有開，學員想練習一樣可以來練習，台派們想拿貼紙一樣可以來拿貼紙，青鳥團體想來辦活動也可以，但是老闆不會服務大家、也不會煮咖啡給大家，不收費，單純提供場地而已，「我們只是不想接客人而已。」