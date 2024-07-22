特企／抓準軸線成功翻轉 全球人壽成就「數位X智能」業務新日常
數位科技與現代人生活密不可分，全球人壽擁抱滑世代，不僅推出數位工具，更持續了解保戶需求及使用習慣，打造最貼心的服務。全球人壽自2019年起，即以使用者中心設計(User Centered Design, UCD)為軸線，推動數位轉型，多年來不斷致力於將數位力與業務力相互加乘，打造業界著名的「業務行動辦公室」；同時，客戶體驗方面，也不斷精進，提供一站式智能保險服務。創造隨選無縫、無微不至的使用者體驗，已成為全球人壽數位規劃創新的DNA。迄今榮獲多項UX及創新應用獎項的肯定，更於2023年，成為台灣首家榮獲德國iF設計獎「用戶體驗(UX)傳達設計獎」肯定的保險公司。
全球人壽2021年打造以「3A (Anytime, Anywhere, Any Device) 沉浸式體驗」著稱的「業務行動辦公室」，近來陸續啟用新亮點，聚焦在優化業務員日常與保戶互動的環節，像是以保障宇宙探索主題全新導入的「保單健診」服務、整合翻新優化的「需求分析」功能，皆可為保戶呈現保障現況及可補強的缺口。另外，運用大數據智能分析的「專案推薦」，可提供業務員獲得更多適時出擊、關懷保戶的契機，所有的保障與需求資訊，業務員隨手掌握、一目瞭然，翻轉了保戶服務與業務經營的新日常，開拓壽險事業版圖之外，也傳遞了保險價值、具體實踐保險業的社會責任。
隨著數位原生世代逐漸成為職場中的主力之一，全球人壽在業務新人的招募到聘用，除了提供低碳便捷的「數位線上報聘」之外，也在延攬人才的過程下足功夫。自2021年起，為了實踐永續服務的承諾，推出「服務接班人計劃」，今年度更藉由互動式招募推廣網頁，分享學長姐的圓夢故事及職涯發展藍圖，讓年輕世代體認保險服務的價值並提升參與壽險事業的信心。同時，搭配「業務行動辦公室」專屬的「WiSE職場風格探索」數位適性測驗，運用行為科學與智能化分析，並結合塔羅意象精準描繪新人潛力特質，且主管也可同步依據孫子兵法智慧設計出的「屬性覺醒」，達成人才蒐集任務，更了解自己的領導風格與團隊成員特質，進而提升團隊合作的默契與成效。
另外，持續貫徹公平待客與提升保戶體驗，也是全球人壽數位發展的重點。透過LINE官方帳號整合網路投保、智能客服、金融友善、個人化服務等入口，同時也持續提供保戶保險知識及商品資訊，若保戶需要專人解說，也可透過「MAP預約顧問」功能，由專人提供諮詢。全球人壽更成功優化保戶數位服務，以「智能保險管家」為定位，讓保戶享有一站式線上轉線下、虛實融合的貼心服務。
未來全球人壽持續秉持「因為愛 責任在」的品牌理念，對外致力於發展提升弱勢金融參與、消弭數位落差的智能應用服務，對內亦持續為內外勤員工培力賦能，進而促進整體保險產業的包容性成長、永續發展及社會福祉。